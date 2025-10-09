Folosirea trotinetelor și bicicletelor electrice ar putea fi condiționată, pe viitor, de deținerea unui permis de conducere dedicat. Propunerea a fost înregistrată în Parlament și se află, în prezent, în faza de dezbatere. Documentul prevede ca doar persoanele care au obținut o autorizație specială să mai poată circula cu aceste vehicule pe drumurile publice.

În forma actuală a legislației, nu este nevoie de permis pentru a conduce o trotinetă sau o bicicletă electrică. Singura condiție impusă utilizatorilor este să fi împlinit vârsta de 14 ani. În plus, nu există nicio obligație de a demonstra cunoașterea regulilor de circulație, ceea ce, potrivit inițiatorilor proiectului, lasă loc unor riscuri majore pentru siguranța rutieră.

Noua inițiativă urmărește să introducă un cadru legal mai strict, asemănător celui aplicat altor vehicule motorizate ușoare. Scopul declarat al proiectului este reducerea numărului de accidente și creșterea gradului de responsabilitate în rândul celor care folosesc trotinetele și bicicletele electrice în spațiul public.

Autorii proiectului subliniază că decizia de a propune introducerea unui permis vine în urma unei analize a datelor privind accidentele rutiere. Potrivit informațiilor oficiale, de la începutul anului și până în prezent, peste 1.600 de accidente au implicat trotinete electrice, evenimente soldate cu 7 decese.

Cifrele arată o tendință îngrijorătoare, pe fondul creșterii popularității acestor mijloace de transport, mai ales în mediul urban. În lipsa unui control riguros, multe dintre aceste incidente s-au produs din cauza neatenției sau necunoașterii regulilor de circulație.

În consecință, proiectul propune introducerea unei noi categorii de permis – AM1 – care să ateste că utilizatorii au competențele minime necesare pentru a circula în siguranță.

Această categorie de permis ar urma să devină obligatorie pentru toate persoanele care utilizează trotinete și biciclete electrice pe drumurile publice. Potrivit documentului, sistemul ar putea fi implementat treptat, pentru a permite adaptarea infrastructurii și elaborarea programelor de instruire.

Un alt aspect abordat în proiect se referă la lipsa oricărei forme de asigurare obligatorie pentru conducătorii de trotinete și biciclete electrice. Inițiatorii atrag atenția că, în cazul producerii unui accident, victimele nu au garanția recuperării daunelor materiale sau morale.

În textul propunerii se precizează că „persoanele care conduc trotinete și biciclete electrice nu au niciun fel de asigurare obligatorie, ceea ce duce la o incertitudine asupra recuperării de către victime a pagubelor materiale și morale”. Pentru a remedia această situație, urmează să fie elaborat un act normativ separat care să reglementeze clar acest domeniu.

Statele membre ale Uniunii Europene au fost obligate încă din anul 2021 să introducă sisteme de asigurări obligatorii pentru astfel de vehicule, însă România nu a implementat până acum o reglementare similară. Proiectul legislativ ar putea astfel să aducă legislația națională în acord cu cerințele europene.

Pentru a obține noul permis, utilizatorii ar trebui să îndeplinească anumite condiții. Documentul prevede că vârsta minimă pentru înscriere este de 14 ani, la fel ca în cazul actualei reglementări. Totuși, solicitantul ar trebui să susțină un examen scris, care să demonstreze cunoașterea regulilor de circulație și a normelor de siguranță.

După promovarea testului teoretic, urmează o probă practică într-un poligon special amenajat, unde viitorii conducători de trotinete și biciclete electrice își pot demonstra abilitățile de manevrare. Acest sistem de evaluare ar fi menit să prevină comportamentele riscante și să crească nivelul general de pregătire în rândul utilizatorilor.

Dacă legea va fi adoptată, autoritățile urmează să stabilească procedurile exacte pentru obținerea permisului AM1, precum și perioada de tranziție până la aplicarea completă a noilor reguli.