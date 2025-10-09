Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat joi că Executivul a adoptat o Ordonanță de urgență care permite autorităților locale să garanteze împrumuturile contractate de operatorii de termoficare aflați în subordinea lor. Scopul este exclusiv achiziția combustibilului necesar furnizării energiei termice în sezonul rece care urmează.

Potrivit reprezentantei Guvernului, actul normativ a fost inclus în pachetul de măsuri fiscal-bugetare analizat în ședința de joi.

„Unităţile administrativ-teritoriale pot garanta împrumuturile contractate de operatorii de servicii de termoficare aflaţi în subordinea lor, exclusiv pentru achiziţia combustibilului necesar furnizării energiei termice în sistem centralizat, în iarna care urmează”, a declarat Ioana Dogioiu.

Aceasta a explicat că modificarea legislativă era necesară întrucât, până în prezent, administrațiile locale nu puteau garanta astfel de împrumuturi dacă nivelul datoriilor anuale depășea 30% din media veniturilor proprii din ultimii trei ani.

Această limitare afecta direct capacitatea municipalităților de a susține operatorii de termoficare în perioada premergătoare iernii, când achiziția combustibilului presupune cheltuieli semnificative.

Prin urmare, noua Ordonanță de urgență creează cadrul legal pentru ca aceste garanții să poată fi oferite temporar, strict pentru nevoile de funcționare ale sistemelor de termoficare. Măsura este considerată una cu impact imediat asupra capacității orașelor mari de a asigura căldura în locuințele populației.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a transmis, printr-un comunicat de presă, că noua reglementare a fost propusă de instituție și adoptată de Guvern în ședința de joi.

Documentul precizează că unitățile administrativ-teritoriale pot garanta împrumuturile contractate de operatorii de servicii de termoficare aflați în subordinea lor, exclusiv pentru achiziția combustibilului necesar furnizării energiei termice în sistem centralizat, în sezonul rece 2025–2026.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a subliniat importanța adoptării rapide a actului normativ, precizând că scopul principal este menținerea funcționării sistemelor de termoficare din marile orașe.

„Această măsură este una necesară pentru a asigura funcţionarea sistemelor de termoficare din marile oraşe ale României”, a declarat ministrul.

El a adăugat că intervenția ministerului a fost una de urgență, pentru a evita orice risc de discontinuitate în furnizarea energiei termice în sezonul rece.

„Ministerul Dezvoltării a intervenit rapid pentru ca nicio comunitate să nu fie pusă în pericol în sezonul rece 2025–2026. Prin acest act normativ, oferim autorităţilor locale instrumentele financiare de care au nevoie pentru a-şi proteja cetăţenii şi pentru a menţine serviciile publice esenţiale”, a precizat Cseke Attila.

Oficialii ministerului au mai explicat că până acum, regula privind limita de 30% din media veniturilor proprii a restricționat accesul multor UAT-uri la mecanisme de finanțare, chiar și atunci când scopul era asigurarea serviciilor de interes public. Astfel, prin noua Ordonanță, Guvernul oferă flexibilitate localităților aflate în dificultate financiară, fără a transfera costuri suplimentare asupra bugetului de stat.

Conform Ministerului Dezvoltării, restricția anterioară privind gradul de îndatorare a generat dificultăți semnificative pentru operatorii locali de termoficare. În lipsa lichidităților necesare, aceștia riscau să nu poată achiziționa combustibilul la timp, ceea ce ar fi putut duce la întreruperi în furnizarea energiei termice în mai multe municipii din țară.

„Această limitare a generat dificultăţi majore pentru operatorii locali de termoficare, care nu dispun de lichidităţi suficiente pentru achiziţia de combustibil înaintea iernii, ceea ce ar fi condus la riscul întreruperii furnizării energiei termice în mai multe municipii din ţară, afectând în special populaţia vulnerabilă. Totodată, măsura sprijină sustenabilitatea financiară a bugetelor locale, evitând presiuni suplimentare asupra bugetului de stat”, se menționează în comunicatul ministerului.

Astfel, prin derogarea temporară de la această limită, administrațiile locale pot garanta împrumuturile necesare achiziției de gaze naturale, păcură sau alți combustibili utilizați în sistemele centralizate de termoficare. Măsura este gândită pentru a preveni o eventuală criză energetică locală în timpul iernii, dar și pentru a asigura continuitatea serviciilor către populație.

Reprezentanții Guvernului au subliniat că această soluție nu înseamnă o relaxare permanentă a disciplinei bugetare, ci o intervenție punctuală, adaptată nevoilor sezonului rece.

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Dezvoltării, mai multe municipii și-au exprimat deja intenția de a accesa acest mecanism financiar. Printre acestea se numără Bacău, Botoşani, Constanţa, Drobeta-Turnu Severin, Focşani, Gheorgheni, Iaşi, Oradea şi Ploieşti.

„Dintre acestea, municipiul Iaşi, întrucât are calitatea de operator al serviciului de alimentare cu energie termică, va putea contracta împrumuturi de la instituţiile de credit. Suma totală estimată pentru achiziţia combustibilului necesar funcţionării sistemelor de termoficare se ridică la peste 559 de milioane de lei”, a transmis ministerul.

Prin acest demers, autoritățile centrale urmăresc să consolideze capacitatea orașelor mari de a gestiona eficient perioada de vârf a consumului energetic, reducând riscul apariției unor disfuncționalități în sistemul de termoficare.

Ministerul Dezvoltării precizează că măsura contribuie la protejarea interesului public și la continuitatea serviciilor esențiale pentru populație, în condiții de sustenabilitate financiară și responsabilitate bugetară.