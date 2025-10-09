Ciprian Ciucu acuză CCR că blochează reformele și pune în pericol stabilitatea României

El a atras atenția că lipsa de curaj a judecătorilor poate pune în pericol stabilitatea României și poate afecta încrederea Europei. Ciucu a explicat că atunci când actele guvernului sunt atacate la CCR, deciziile care ar trebui să fie ale Guvernului ajung să fie luate de CCR, ceea ce nu este normal.

El a mai spus că CCR nu poate conduce România la nesfârșit și trebuie să ia decizii curajoase pentru că, altfel, situația se poate agrava foarte mult. Ciucu a mărturisit că nu înțelege de ce judecătorilor nu le convine anumite măsuri.

El a subliniat că toți sunt afectați de aceste probleme și că trebuie să se pună capăt privilegiilor. Potrivit lui, cei care blochează măsurile pentru echilibrarea bugetului arată multă iresponsabilitate și nu au o motivație serioasă. Ciucu a adăugat că nu se poate aștepta ca deciziile CCR să depindă de Comisia Europeană sau de ECOFIN; decizia este clară și trebuie luată de CCR.

„Faptul că nu avem o predictibilitate în actul de guvernare și că orice act de guvernare se atacă la CCR mută cumva decizia, care prin constituției aparține în esență Guvernul, către Curtea Cosntituțională. CCR nu poate guverna la nesfârșit România, trebuie să se exprime și trebuie să o facă cu curaj pentru că boală lungă moarte sigură. Nu le convine că sunt și dânșii afectați? Este breasla afectată? Cu toții suntem afectați. Trebuie să terminăm odată cu privilegiile acestea și oamenii trebuie să înțeleagă: miza este atât de meschină, miza celor care blochează acest pachet de măsuri care să echilibreze bugetul, pe care nu Ilie Bolojan l-a dus în situația în care este astăzi și mi se pare că este foarte multă iresponsabilitate în continuare. Ce se așteaptă CCR cu această amânare? Să zică Comisia Europeană, să zică ECOFIN că sunteți o țară sigură, predictibilă, ne putem baza pe voi, știți ce aveți de făcut? Asta se așteaptă? Decizia este simplă”, a afirmat Ciucu la Digi24.

Ciucu a spus că el crede că judecătorii CCR blochează deliberat reformele. El a explicat că, după informațiile lui, aceștia amână deciziile și împiedică implementarea măsurilor, arătând iresponsabilitate. Ciucu a adăugat că nu știe ce așteaptă CCR prin această întârziere.

„Eu cred că în acest moment ei tind să pice reformele acestea, am și anumite informații, să blocheze ce pot bloca cu multă iresponsabilitate și pentru a nu pica aleg să amâne. Nu știu ce așteaptă”, a punctat politicianul.

Ciucu a criticat amânarea continuă a deciziilor pe care CCR trebuie să le ia. El a spus că judecătorii ar trebui să se comporte responsabil și să decidă rapid, chiar dacă nu sunt de acord cu unele măsuri, pentru ca toată lumea, inclusiv Ilie Bolojan, să știe clar situația. Ciucu a spus că amânările arată multă iresponsabilitate.