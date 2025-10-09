Aceasta a prezentat datele oficiale Eurostat pentru anul 2025, care arată că România ocupă locul al doilea în Europa Centrală și de Est în ceea ce privește productivitatea muncii, depășind state precum Polonia, Ungaria și Bulgaria.

Conform datelor citate, productivitatea muncii din România reprezintă 74% din media Uniunii Europene, în timp ce costul orar al forței de muncă este de doar 37% din media europeană. În clasamentul regional, Cehia se situează pe primul loc, cu 78% din media UE, urmată de România (74%), Ungaria (70%), Polonia (66%) și Bulgaria (56%).

„În timp ce unii politicieni de dreapta continuă să spună că salariile au crescut „prea mult” față de productivitate, ultimele date oficiale Eurostat arată altceva: în România productivitatea muncii este de 74% din media UE, iar costul orar al forței de muncă este de doar 37%”, a scris Simona Bucura Oprescu pe Facebook.

Aceste cifre demonstrează că, deși angajații români se numără printre cei mai productivi din regiune, remunerația lor rămâne mult sub nivelul european, spune fostul ministru. În acest context, Oprescu a subliniat că discuțiile privind productivitatea trebuie corelate cu cele legate de venituri, pentru că un angajat care nu poate trăi decent din munca sa nu este plătit prea mult, ci insuficient.

„Așadar, România se situează pe locul 2 în regiune la productivitatea muncii, depășind Polonia, Ungaria și Bulgaria, deși costul orar al forței de muncă rămâne printre cele mai mici din Uniunea Europeană”, a mai spus fostul ministru.

Simona Bucura Oprescu a reamintit că, în perioada în care a deținut portofoliul Muncii, a inițiat procesul de transpunere în legislația națională a Directivei europene 2022/2041 privind salariile minime adecvate.

„Aceste date arată că angajații români muncesc eficient și merită salarii pe măsură! Discuțiile despre productivitate sunt importante, dar la fel de importante sunt și cele privind veniturile: un om care nu poate trăi decent din munca lui nu este plătit prea mult, ci prea puțin!”, a subliniat aceasta.

Implementarea directivei are ca scop creșterea graduală a salariilor odată cu dezvoltarea economică și creșterea productivității, protejarea puterii de cumpărare a angajaților, consolidarea dialogului social și sprijinirea competitivității companiilor.

„Răsplătirea corectă, echitabilă a muncii înseamnă, pe lângă respect, și crearea condițiilor optime de trai pentru români!”, a conchis fostul ministru.

