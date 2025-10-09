Uniunea Europeană nu poate solicita României închiderea centralelor pe cărbune înainte ca acestea să fie înlocuite cu alte capacități de producție a energiei electrice, a transmis ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în urma unei noi runde de consultări cu reprezentanţii sindicatelor din Complexul Energetic Oltenia și cu conducerea companiei.

Oficialul a explicat că termocentralele trebuie să rămână în funcțiune atât timp cât țara are nevoie de ele, iar autoritățile caută soluții care să asigure tranziția energetică fără pierderi economice și sociale majore.

Potrivit ministrului, discuțiile recente au vizat clarificarea detaliilor legate de planul de restructurare revizuit și stabilirea pașilor concreți pentru menținerea capacităților pe cărbune în funcțiune.

Bgodan Ivan a adăugat că, după finalizarea negocierilor cu Comisia Europeană, va avea o nouă întâlnire cu reprezentanții lucrătorilor pentru a discuta implementarea măsurilor convenite.

„Termocentralele trebuie să funcționeze atâta timp cât România are nevoie de ele Astăzi am avut o nouă rundă de consultări cu reprezentanții sindicatelor din Complexul Energetic Oltenia și conducerea companiei, pentru a clarifica toate detaliile legate de planul de restructurare revizuit și pașii concreți pe care îi facem pentru menținerea capacităților pe cărbune în funcțiune. Facem toate eforturile pentru a găsi soluții viabile și echilibrate, care să răspundă atât cerințelor Comisiei Europene, cât și nevoilor economice și sociale ale regiunii. Imediat după finalizarea discuțiilor cu Comisia Europeană, voi avea o nouă întâlnire cu sindicatele. Toți pașii pentru prelungirea activității CE Oltenia sunt făcuți în dialog permanent cu oamenii care asigură, zi de zi, energia României”, a scris ministrul Energiei, Bogdan Ivan, pe pagina sa de Facebook.

În ceea ce privește pregătirile pentru sezonul rece, reamintim că Bogdan Ivan a anunțat, în urmă cu câteva zile, că depozitele de gaze naturale ale României sunt umplute în proporție de 95,5%, depășind semnificativ media Uniunii Europene de 82,8%.

Ministrul a precizat că această performanță a fost posibilă datorită colaborării eficiente cu Transgaz și cu operatorii din domeniu, menționând că a cerut ca gazele cumpărate la preț avantajos în timpul verii să fie stocate pentru iarnă, pentru a evita fluctuațiile de preț.

Totodată, Ivan a reamintit că schema de plafonare-compensare pentru facturile la gaze este valabilă până la 31 martie 2026, asigurând stabilitatea prețurilor. Referindu-se la episoadele de aproape-blackout din februarie și din perioada Paștelui, ministrul a transmis că are încredere deplină în echipa Departamentului Energetic Național și că se lucrează intens la modernizarea și digitalizarea rețelelor electrice.