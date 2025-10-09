Compania Hidroelectrica a transmis un comunicat prin care informează clienții că, începând cu 1 septembrie 2025, a intrat în vigoare noua valoare a tarifului reglementat pentru serviciile de sistem, stabilită de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica.

Modificarea a fost decisă prin Ordinul ANRE nr. 60 din 26 august 2025, publicat în Monitorul Oficial, și se aplică tuturor furnizorilor de energie din România.

Conform deciziei Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), tariful a fost ajustat de la 0,00704 lei/kWh la 0,01279 lei/kWh pentru componenta aferentă serviciilor de sistem prestate de Transelectrica.

Hidroelectrica a subliniat că efectul asupra facturii finale este unul redus, sub 1% din valoarea totală – aproximativ 0,6%. Astfel, pentru un consum mediu de 100 kWh pe lună, majorarea se traduce printr-o diferență de aproximativ 70 de bani.

Compania a precizat că noul tarif se va reflecta în facturile emise începând cu luna octombrie 2025, aferente consumului din septembrie.

Hidroelectrica a reiterat faptul că oferta de preț pentru energia activă, componentă controlată direct de companie, rămâne neschimbată.

Pentru informații suplimentare privind structura prețului final facturat și detalii despre ofertele disponibile pentru clienți casnici și business, Hidroelectrica recomandă consultarea site-ului oficial www.hidroelectrica.ro, la secțiunile dedicate fiecărei categorii de consumatori, respectiv Furnizare Energie / Client Casnic, respectiv Furnizare Energie / Client Business.

Remintim că, în urmă cu câteva săptămâni, în presă au circulat informații privind eventuale scumpiri ale tarifelor pentru energie produsă de Hidroelectrica, având în vedere numărul mare de clienți care au semnat cu compania în ultima perioadă și implicit a unor achiziții de energie pentru a putea livra necesarul pentru toți aceștia.

Hidroelectrica a venit rapid cu o dezmințire, explicând că nu are de gând să scumpească energia electrică, tarifele variind între 1,06 și 1,14 lei/kWh (TVA 21% inclus) în funcția de zona din România.