Premier Energy Furnizare, unul dintre principalii furnizori de energie electrică pentru populație, vine cu o propunere atractivă, care nu se remarcă doar prin preț, ci și prin modul de administrare al contractului. Compania a lansat oferta concurențială PE Rezidențial Online Promo, valabilă până la sfârșitul lunii, destinată clienților casnici care doresc o soluție modernă și eficientă pentru gestionarea energiei electrice.

Aceasta “se adresează clienților finali casnici, persoane fizice, care nu au calitatea de prosumatori și utilizează energia electrică exclusiv pentru consum propriu în scop rezidențial (nu pentru activități comerciale sau profesionale) și aleg să primească corespondența în format electronic, prin e-mail, să utilizeze aplicația mobilă PE MyInfo și să activeze serviciul de plată prin direct debit”.

Oferta se remarcă printr-un preț competitiv de 0,668 lei/kWh pentru energia activă, ceea ce face ca prețul final facturat, incluzând tarifele de rețea și taxe, să varieze între 1,32 și 1,41 lei/kWh, în funcție de zona de rețea. Premier Energy precizează că această ofertă promoțională este mai avantajoasă cu 0,15 lei/kWh față de oferta standard PE Rezidențial Online.

Contractul se încheie pe o perioadă determinată până la data de 30.06.2026, cu posibilitate de prelungire automată pe perioade succesive de câte trei luni, fără necesitatea unui act adițional. Astfel, clienții beneficiază de continuitate în furnizarea energiei electrice fără formalități suplimentare.

Un element care face oferta cu adevărat inedită este numărul limitat de contracte. Premier Energy pune la dispoziție doar 5.000 de noi contracte pentru această ofertă, ceea ce o face extrem de exclusivistă. În piața de energie, majoritatea ofertelor limitate se aplică pe durată scurtă, nu pe un număr fix de contracte, astfel că această strategie este unică.

“Prezenta ofertă a fost întocmită la 19.09.2025 și este valabilă în perioada 22.09.2025 – 31.10.2025, în limita a 5.000 de contracte de furnizare a energiei electrice încheiate în perioada menționată, fiind emisă în baza cerințelor legislative în vigoare la data întocmirii prezentei oferte”, se menționează în comunicatul companiei.

Premier Energy Furnizare, cunoscută anterior ca CEZ Vânzare, a fost preluată de Premier de la Macquarie, care la rândul său cumpărase compania de la CEZ, atunci când grupul ceh și-a vândut toate activele din România. După achiziție, firma s-a consolidat ca principal furnizor de energie electrică în sud-vestul țării și este activă și pe piața gazelor naturale. În prezent, compania deservește aproximativ 1,2 milioane de clienți casnici și non-casnici, având un portofoliu diversificat.

Specialiștii în energie consideră că astfel de oferte limitate, cu acces exclusiv și preț competitiv, pot influența semnificativ deciziile de schimbare a furnizorului, mai ales în contextul actual al prețurilor volatile la energie.

Prin digitalizarea completă a serviciilor, Premier Energy își propune să atragă clienți care preferă gestionarea eficientă a consumului și a facturilor prin aplicații și e-mail, reducând astfel timpul și resursele necesare pentru interacțiunea cu furnizorul.