Germania a decis reducerea tarifelor de rețea cu peste 50%, printr-o posibilă subvenție guvernamentală de 6,5 miliarde €, ceea ce va duce la scăderea facturilor finale pentru consumatori și companii, conform Reuters (1 octombrie 2025). Măsura vizează protejarea competitivității industriale, în special pentru industriile mari consumatoare de energie, precum oțel, chimie sau aluminiu, care riscă relocarea dacă prețul energiei rămâne ridicat.

Consumatorii casnici din Germania plătesc în prezent aproximativ 0,40 €/kWh, cu 20% mai mult decât înainte de criza energetică. Reducerea tarifelor de rețea ar urma să diminueze aceste costuri, iar guvernul condus de cancelarul Friedrich Merz intenționează și reducerea impozitului pe electricitate la nivelul minim permis de reglementările Uniunii Europene pentru industrii și agricultură.

Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie a reacționat la această măsură, subliniind importanța intervenției statului.

„Germania demonstrează că statul poate interveni inteligent pentru a reduce presiunea tarifelor de rețea asupra facturilor fără a frâna investițiile în infrastructură. O politică similară în România ar proteja consumatorii, ar păstra competitivitatea industrială și ar stimula dezvoltarea prosumatorilor și a comunităților energetice”, a declarat un reprezentant al asociației.

În România, însă, tarifele de transport și distribuție reprezintă o componentă semnificativă din prețul energiei, afectând atât consumatorii casnici, cât și industriile mari – metalurgia, cimentul, agricultura intensivă sau industria auto ar fi printre beneficiarii direcți ai unei eventuale reduceri a tarifelor.

„Reducerea tarifelor ar avea un impact direct și pentru gospodării. În prezent, facturile populației sunt foarte sensibile la fluctuațiile de pe piața energiei, iar orice ajustare pozitivă ar fi binevenită”, explică aceeași sursă.

Asociația a atras atenția și asupra importanței stimulării prosumatorilor și a comunităților energetice.

„Tarifele de rețea sunt parte din costul de echilibrare și compensare al energiei. Dacă acestea scad, energia autoprodusă și injectată în rețea devine mai avantajoasă, crescând atractivitatea investițiilor în panouri fotovoltaice și baterii. În România, unde numărul prosumatorilor este în creștere, o astfel de măsură ar putea stimula autoconsumul și formarea comunităților energetice.”

Totuși, reprezentanții asociației au fost critici față de situația internă: „În România, Guvernul ‘trăiește’ din taxele impuse pe energie și din dividendele uriașe colectate de la firmele producătoare de energie aflate în proprietatea sa. Din păcate, acest lucru face puțin probabilă o reducere semnificativă a tarifelor de rețea, similară celei din Germania.”

Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie solicită astfel autorităților să analizeze posibilități de intervenție, inclusiv prin fonduri europene, PNRR sau Fondul de Modernizare, pentru a susține temporar costurile rețelelor și a nu le transfera integral către consumatori.