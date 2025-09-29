APCE arată că, începând din august, instalatorii de sisteme fotovoltaice au primit notificări prin care li se cere să transmită distribuitorilor datele de acces la invertoarele prosumatorilor.

Practic, operatorii ar putea controla echipamentele private de la distanță, modifica parametri sau reduce producția de energie, fără acordul proprietarilor.

Motivul invocat ar fi „protecția rețelelor”, însă APCE susține că distribuitorii trebuiau să investească în modernizarea rețelelor și implementarea tehnologiilor smart grid, conform obligațiilor asumate.

„Operatorii vor să intre „pe ușa din spate” prin intermediul instalatorilor în casele românilor care doresc să devină prosumatori: să obțină control total asupra echipamentelor private, să poată face modificări sau adăugiri fără acordul proprietarilor și în afara oricărei baze legale. Motivul invocat: Protecția rețelelor, pe care ei ar fi trebuit să le controleze prin automatizări și îmbunătățiri asumate, pe care nu le-au făcut. Este ca și cum ți s-ar cere cheile de la apartament, dar prin intermediul Asociației de Proprietari, nu direct de la tine și fără acceptul tău”, spun cei de la APCE.

Asociația avertizează că accesul abuziv ar permite operatorilor să reducă intenționat producția fotovoltaică în orele de vârf și să limiteze injectarea surplusului de energie în rețea. În acest fel, prosumatorii ar fi forțați să cumpere energie din rețea, fără a fi informați.

APCE subliniază că problemele de supratensiune invocate de distribuitori sunt generate de lipsa cronică de investiții în infrastructură, nu de numărul mare de prosumatori.

Potrivit comunicatului, solicitarea operatorilor încalcă mai multe prevederi legale:

Regulamentul GDPR (articolele 5, 6, 7, 25 și 32),

Legea nr. 190/2018 și Legea nr. 506/2004,

Legea concurenței, prin practici abuzive și risc de cartelizare,

Codul Penal (art. 360–364), care sancționează accesul și modificarea fără drept a unui sistem informatic.

APCE acuză și o deturnare a ordinelor ANRE, întrucât datele vizate – precum producția, autoconsumul și profilul de consum – au caracter personal și nu pot fi folosite de distribuitori în afara scopurilor strict reglementate.

Organizația a anunțat că va sesiza mai multe instituții:

ANRE, pentru interpretarea abuzivă a ordinelor,

ANSPDCP, de la care solicită aplicarea amenzii maxime de până la 4% din cifra de afaceri,

Consiliul Concurenței, pentru abuz de monopol,

Parchetul, prin plângeri penale privind accesul ilegal la sisteme informatice.

APCE își rezervă și dreptul de a iniția acțiuni în instanță împotriva celor doi distribuitori după ce vor fi analizate răspunsurile instituțiilor sesizate.

În acest context, APCE cere autorităților să intervină imediat pentru a opri abuzul și reamintește că responsabilitatea modernizării rețelelor aparține distribuitorilor. Instalatorilor li se recomandă să nu furnizeze datele de logare ale prosumatorilor, subliniind că o astfel de acțiune atrage răspundere penală. Prosumatorii sunt îndemnați să refuze orice tentativă de acces în aplicațiile cloud ale invertoarelor și să raporteze intruziunile la ANSPDCP sau direct la Parchet.