Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie (APCE) solicită abrogarea acestui termen și introducerea plății lunare. Organizația a inițiat o acțiune civică prin care aproape 1.000 de prosumatori au transmis Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) o petiție pentru eliminarea mecanismului actual de plată a surplusului de energie la doi ani după emiterea facturii. Potrivit APCE, acest sistem favorizează furnizorii de energie și contravine practicilor din alte state europene, unde compensarea financiară se face lunar.

Conform estimărilor APCE, din 2023 și până în prezent prosumatorii au oferit furnizorilor o linie de credit fără dobândă, evaluată la peste 300 de milioane de euro. Organizația subliniază că în niciun alt stat european nu există un mecanism care să permită plata cu o întârziere atât de mare. În plus, reamintește că furnizorii au beneficiat de peste 7 miliarde de euro din fonduri publice în perioada aplicării schemei de plafonare a energiei. Pentru anul în curs, APCE estimează că prosumatorii vor livra în rețea peste 2 miliarde de kWh, cantitate care va fi utilizată de furnizori, dar plătită cu întârziere de peste doi ani de la emiterea facturii, din cauza întârzierilor și în procesul de facturare.

„Din 2023 până astăzi, prosumatorii din România au fost forțați să ofere furnizorilor o linie de credit fără dobândă pe care o estimam la peste 300 milioane de euro. Nicăieri în Europa nu există un astfel de mecanism care să permită plata cu întârziere de 24 de luni. În plus, furnizorii au primit peste 7 miliarde de euro din bani publici în perioada schemei de plafonare a energiei – sume care, de multe ori, au fost un bonus direct pentru aceștia”, a transmis APCE.

Legea 123/2012 prevede că plata trebuie realizată în maximum 24 de luni, iar ANRE a emis un ordin prin care termenul este stabilit la exact 24 de luni. APCE mai menționează și proiectul de lege PL-x 605/2023, care prevede plata lunară către prosumatori și compensarea energiei pe mai multe locuri de consum, însă acesta este blocat în comisiile parlamentare, fiind amânat pe fondul presiunilor pentru amendamente favorabile furnizorilor.

„Între timp, proiectul de lege PL-x 605/2023, care prevede plata lunară către prosumatori și compensarea energiei pe mai multe locuri de consum, este tergiversat în comisiile parlamentare sub pretexte ridicole, în timp ce anumite asociații din energie presează pentru amendamente favorabile furnizorilor”, a completat APCE.

În răspuns, ANRE afirmă că termenul de 24 de luni este stabilit în legea-cadru a sectorului energetic și că instituția nu poate modifica legislația primară, putând emite doar reglementări secundare.

„Oamenii nu trebuie transformați în instrumente, niciodată. Iar șefii APCE știu foarte bine ce poate și ce nu poate face ANRE”, a transmis instituția într-un comunicat.

Autoritatea subliniază că este deschisă consultărilor publice pe tema reglementărilor, dar nu va adopta acte sub presiune sau în contradicție cu legea. Președintele ANRE, George Niculescu, a amintit experiențe anterioare din cariera sa în administrația publică, când au existat încercări de influențare printr-un număr mare de petiții, și a declarat că nu va acționa în afara prevederilor legale.