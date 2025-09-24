Senatorii au aprobat, cu un singur vot împotrivă, extinderea listei de beneficiari ai voucherelor lunare de energie în valoare de 50 de lei.

Senatorul Antal Lorant (UDMR), inițiatorul amendamentului, a explicat pentru Mediafax scopul și impactul estimat al acestui sprijin. Plenul Senatului a adoptat miercuri proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență prin care schema de ajutor pentru plata facturilor la energie, activă din 1 iulie, a fost instituită după încheierea perioadei de plafonare și compensare a prețurilor.

În proiectul adoptat, a fost inclusă o categorie suplimentară de beneficiari ai voucherului de 50 de lei pe lună pentru energia electrică, după aprobarea unui amendament propus de Antal Lorant, președintele Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale. Forma finală a legii va fi decisă de Camera Deputaților, care are rol decizional.

Consumatorii care depind de aparate medicale conectate la rețeaua electrică au fost adăugați pe lista celor eligibili pentru acest ajutor. Conform Ordonanței de Urgență nr. 35/2025, criteriul principal de eligibilitate rămâne venitul lunar, astfel încât voucherele se acordă persoanelor singure cu venit net lunar de până la 1.940 lei și familiilor cu venit net lunar/membru de până la 1.784 lei.

„Persoana singură sau familia, client casnic de energie electrică, la al cărui loc de consum locuiesc persoane care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale alimentate la rețeaua electrică, necesare efectuării tratamentelor medicale, indiferent de valoarea venitului net lunar”, este amendamentul adoptat de comisiile de specialitate ale Senatului, la inițiativa senatorului Antal Lorant.

Pentru implementarea acestui articol, Ministerul Muncii, Ministerul Afacerilor Interne, ANAF și Serviciul de Telecomunicații Speciale trebuie să actualizeze, în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a legii, condițiile tehnice și procedura de verificare.

„Este de preferat ca procedura să meargă cât mai repede”, a declarat Antal Lorant pentru Mediafax, precizând că amendamentul a fost introdus ca răspuns la numeroase solicitări venite după liberalizarea prețului la energie. „Categoria de consumatori care sunt în situația în care folosesc un aparat medical consumator mare de energie electrică este o categorie cunoscută încă de pe vremea crizei energetice, când a apărut prima ordonanță de urgență 118, după care a venit OUG 27, prin care s-au plafonat prețul la energie electrică și gaze naturale și atunci ulterior a fost introdus, mă rog, în pachetul de măsuri, pentru că inițial ordonanța de urgență nu a prevăzut această categorie. După 1 iulie, după ce am ieșit din schema prețului plafonat la energie, am primit foarte multe solicitări pe Facebook, pe mail, fizic și așa mai departe, din partea acelor persoane care sunt în această situație. Practic, ceea ce am făcut noi, am reluat amendamentul din OUG 27 care avea în vedere reglementare a acestei categorii cu acea parte adăugată, să spun, prin care spunem foarte clar că pot să fii beneficiar al tichetului de energie numai pe perioada cât timp trebuie să folosești acel aparat medical”, a explicat senatorul.

Referitor la momentul de aplicare, Antal Lorant a subliniat că nicio lege nu se aplică retroactiv, dar speră ca prevederea să fie adoptată cât mai curând de Camera Deputaților.

„Noi (Senatul – n.r.) am dat raport de admitere pentru ordonanța de urgență cu aceste amendamente sau acest amendament, zic eu, extrem de important și trebuie să meargă pe parcursul procedurii legislative, însemnând că urmează mă gândesc săptămâna viitoare dezbaterea la comisiile de specialitate din Camera Deputaților, după care se votează în Camera Deputaților și după merge la Cotroceni. Este clar că o să aibă putere de lege după ce apare în Monitorul Oficial. Dar, încă o dată acest sistem a tichetelor de energie au valabilitate până anul viitor și abia suntem toamna și urmează să intrăm în perioada friguroasă și este de preferat ca procedura să meargă cât mai repede și cât mai repede să apară în Monitorul Oficial acest amendament”, a mai spus senatorul. „Putere de retroactivitate nu are nicio lege, asta știm din Constituție sau din practica legislativă, dar e bine că am observat și l-am introdus”, a completat Antal Lorant.

Senatorul Antal Lorant a explicat că, deși valoarea voucherului de energie poate părea modestă, în multe situații cei 50 de lei acoperă aproape jumătate din factura lunară la electricitate. El a subliniat că, ținând cont de numărul mare de consumatori din România și de nivelul real al consumului, sprijinul reprezintă o măsură semnificativă și binevenită pentru majoritatea gospodăriilor.