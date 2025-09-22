Peste 10.000 de persoane din județul Brăila primesc tichete de energie pentru a plăti facturile de electricitate din lunile iulie și august 2025, a anunțat Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS).

În total, 10.073 de persoane au fost aprobate pentru luna iulie și 10.069 pentru luna august, suma totală alocată județului fiind de 1.007.100 lei. Începând cu 23 septembrie, beneficiarii pot folosi aceste tichete pentru a plăti facturile de curent electric.

AJPIS Gorj a virat aproape 565.000 de lei pentru primele 5.694 de tichete de energie pentru lunile iulie și august. Începând de marți, 23 septembrie, beneficiarii pot folosi banii pentru a plăti factura de curent – statul le plătește direct!

Tichetele confirmă că persoanele sunt eligibile și pot fi folosite doar pentru locul de consum declarat. Nu pot fi date altcuiva, nu se pot vinde și nu trebuie duse la poștă pentru plata facturii.

Verificarea cererilor pentru iulie și august continuă până pe 27 septembrie 2025. Cererile depuse după această dată primesc ajutor doar pentru lunile rămase până pe 31 martie 2026. Pentru întrebări, gorjenii pot suna la Call-center ANPIS: 0253-217.020.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a verificat cererile primite prin aplicația EPIDS și a emis primele tichete de energie pentru lunile iulie și august 2025. Aceste tichete arată că persoanele sunt eligibile pentru ajutor financiar la energie. Pe 19 septembrie, ANPIS a plătit deja 274.541 de beneficiari, suma totală fiind de 27.384.900 lei. Începând cu 23 septembrie, aceștia pot folosi banii pentru plata facturilor de curent.

Pentru informații sau ajutor, sunați la Call-center ANPIS: 021.9309.