Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) a publicat detaliile metodologice pentru proiectul TECH-ASSIST. Acesta prevede acordarea unor e-vouchere cu valoare maximă de 39.900 lei pentru fiecare beneficiar eligibil.

Programul se adresează atât copiilor, cât și adulților cu dizabilități, indiferent de gradul în care sunt încadrați. Scopul său este de a facilita accesul acestora la tehnologii de sprijin care pot crește nivelul de autonomie și incluziune socială.

La nivel național, peste 4.307 persoane vor beneficia de acest mecanism de finanțare. Valoarea totală a proiectului depășește 210 milioane lei, din care peste 151 milioane provin din fonduri europene nerambursabile. Restul sumelor sunt asigurate din bugetul național.

Ministrul Muncii, Solidarității Sociale, Tineretului și Familiei, Florin Manole, a declarat că inițiativa reprezintă un pas important spre integrarea reală a persoanelor cu nevoi speciale.

„Tehnologia poate face diferența dintre izolare și o viață independentă. Prin acest program oferim șansa reală la incluziune socială pentru mii de români cu dizabilități”.

Sprijinul financiar poate fi solicitat de orice persoană care deține un certificat de încadrare într-un grad de handicap, valabil la momentul aplicării. Nu există limită de vârstă, astfel că sunt incluși atât copii, cât și adulți.

Eligibilitatea este confirmată pe baza documentelor oficiale și a unei evaluări individuale. Specialiști desemnați vor analiza nevoile fiecărui solicitant pentru a recomanda echipamentele cele mai potrivite situației personale.

Lista tehnologiilor eligibile este variată și acoperă o gamă largă de nevoi. Pot fi achiziționate scaune rulante manuale sau electrice, cadre de mers, orteze și proteze, aparate auditive, imprimante și display-uri Braille, programe software pentru citirea ecranului, echipamente pentru comunicare augmentativă, dispozitive pentru monitorizarea sănătății sau mobilier adaptat.

Un voucher are valabilitate de șase luni și permite cumpărarea a maximum trei produse principale și trei accesorii complementare. Procedura de înscriere se desfășoară prin Registrul Național de Tehnologie Asistivă și de Acces (RNTAA), unde sunt necesare certificatul de handicap, recomandarea medicului sau specialistului și fișa de evaluare completată.

Implementarea programului TECH-ASSIST se realizează în parteneriat cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Beneficiarii trebuie să îndeplinească o serie de condiții clare pentru a accesa finanțarea.

Solicitantul trebuie să aibă cetățenie română și domiciliu stabil în România. De asemenea, este obligatorie prezentarea unui certificat valabil de încadrare în grad de handicap, indiferent dacă acesta este grav, accentuat, mediu sau ușor.

Un alt criteriu important este ca persoana să nu fi beneficiat anterior de programe similare sau de finanțări publice pentru achiziția aceluiași tip de echipament. În acest mod se evită dublarea sprijinului și se asigură distribuirea echitabilă a resurselor.

În fiecare județ au fost desemnați experți care sprijină procesul de înscriere și oferă informații gratuite celor interesați. Datele lor de contact sunt publice și pot fi accesate pe site-ul instituțiilor implicate.

Pe lângă programul TECH-ASSIST, persoanele cu handicap pot accesa și alte tipuri de fonduri nerambursabile sau credite cu sprijin de stat. Acestea sunt disponibile prin proiecte naționale sau europene implementate de autorități locale și instituții specializate.

De exemplu, centrele de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, inclusiv cele din București, derulează programe de integrare socială și abilitare cu sprijin financiar european. Astfel de inițiative sunt menite să îmbunătățească accesul la servicii sociale și să crească șansele de incluziune activă.

Un alt mecanism de sprijin este reprezentat de proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Acestea vizează creșterea calității vieții pentru persoanele cu dizabilități și familiile lor, prin investiții în servicii, infrastructură și echipamente.

Legislația în vigoare prevede și credite cu dobândă suportată de stat pentru achiziția de mijloace de transport adaptate sau pentru modernizarea locuințelor. Aceste instrumente completează pachetul de măsuri destinate integrării și sprijinirii persoanelor cu nevoi speciale.