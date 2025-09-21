Între 2018 și 2024, peste 11.500 de persoane au beneficiat de pensii speciale. Potrivit datelor oficiale, costul total pentru buget a fost de aproximativ 8,7 miliarde de lei. Din această sumă, doar 542 de milioane de lei provin din contribuții la asigurările sociale, restul de 1,7 miliarde de lei reprezentând beneficiile suplimentare ale pensiilor de serviciu.

Calculele arată că, în lipsa acestor prevederi speciale și dacă s-ar fi aplicat strict principiul contributivității, cei 11.500 de pensionari ar fi încasat în total 2,1 miliarde de lei. În realitate, suma plătită a fost de peste patru ori mai mare.

Peste 80% din cheltuielile totale pentru pensii speciale au fost direcționate către foștii magistrați. Aceștia au o pensie medie de 25.000 de lei, de aproape nouă ori mai mare decât pensia medie pe țară, estimată la 2.800 de lei. În prezent, aproximativ 5.700 de foști angajați ai Justiției primesc astfel de pensii.

Noua lege prevede că pensiile magistraților nu vor mai putea depăși 70% din ultimul salariu net încasat, urmând să crească treptat până la vârsta de 65 de ani.

Vicepreședintele CFA România, Adrian Codîrlașu, a atras atenția că, raportat la sistemul public de pensii, datoria implicită a statului față de viitorii pensionari se ridică la 385% din PIB, o valoare considerată foarte ridicată.

„Dacă ne uităm strict la pilonul public, adică pensiile nespeciale plus pensiile speciale, datoria implicită a statului, față de viitorii pensionari, este de 385% din PIB, ceea ce e imens. Și dacă cineva își imaginează că banii ăștia chiar pot fi plătiți, părerea mea e că își face mari iluzii”, a explicat Adrian Codîrlașu, vicepreședintele CFA România.

Executivul a încercat să modifice legislația privind pensiile speciale în urmă cu doi ani, însă schimbarea a fost respinsă de Curtea Constituțională. Următorul termen de pronunțare este stabilit pentru 24 septembrie 2025.

Toni Neacșu, fost membru CSM și avocat, a subliniat că pensiile magistraților atrag atenția deoarece, luate individual, sunt foarte mari.