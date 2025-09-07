Acești români riscă să rămână fără pensii. Reevaluarea dosarelor de pensie are loc de două ori pe an și vizează mai multe categorii de beneficiari, atât din România, cât și din diaspora. Pentru a continua să primească pensia în fiecare lună, pensionarii vizați trebuie să depună două documente esențiale: certificatul de viață și, dacă este cazul, dovada statutului de urmaș. În lipsa acestor documente, plata pensiei se suspendă automat.

Certificatul de viață este documentul esențial care determină plata pensiei sau suspendarea acesteia. Acesta trebuie transmis până la data de 30 septembrie 2025, fie fizic, fie în format electronic. Astfel, pensionarii nu mai sunt obligați să se prezinte personal la ghișeu, o veste benefică mai ales pentru cei cu dificultăți de deplasare.

Procedura se adresează în principal pensionarilor care locuiesc în străinătate și încasează pensia din România, precum și celor care nu au desemnat un mandatar prin procură specială. Sunt vizați și pensionarii de urmaș, precum și tinerii care studiază în străinătate.

„Până la 30 septembrie trebuie depus al doilea certificat de viață pentru anul în curs. Sunt persoane care s-au mobilizat, deja s-au familiarizat cu nouă prevedere din lege dar, pe de altă parte, sunt persoane care nu au mai depus certificate de viață chiar deloc. Suntem la extreme: unii foarte conștiincioși, iar unii nu știu sau s-a întâmplat ceva cu acea persoană pentru că nu au depus certificatul”, au declarat surse de la Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

În evidențele Casei de Pensii există mii de dosare care vizează beneficiari de pensie de urmaș. Doar în sistemul public sunt înregistrate peste 13.000 de dosare active, unele dintre ele având câte șase sau șapte urmași, fiecare primind aproximativ 1.281 de lei pe lună.

Pentru noii pensionari care nu sunt rezidenți în România, certificatul de viață are o importanță și mai mare. Dacă între depunerea cererii și data primei plăți trec mai mult de șase luni, pensia inițială nu va fi acordată fără acest document completat, semnat și ștampilat.

Certificatul de viață reprezintă o măsură de siguranță destinată să prevină plata pensiilor către persoane decedate. Practic, el atestă că titularul pensiei este în viață și are dreptul legal de a primi în continuare suma aferentă.

De asemenea, în cazul în care există un mandatar desemnat prin procură, acesta are obligația de a notifica CNPP dacă pensionarul decedează sau își schimbă domiciliul. În absența unei astfel de informări, responsabilitatea revine titularului, iar neprezentarea adeverinței determină suspendarea imediată a plății pensiei.