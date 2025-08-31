Prima parte a pensiilor și a alocațiilor sociale, în valoare de 73 de milioane de lei, a fost trimisă pentru luna septembrie. Banii vor ajunge la oameni prin bănci pe 2 septembrie.

Alocațiile pentru copii și alocațiile lunare vor fi plătite pe 8 septembrie. Ajutorul social va fi plătit pe 12 septembrie.

Indemnizațiile pentru nașterea copilului, creșterea copiilor, creșterea gemenilor și indemnizațiile paternale vor fi plătite pe 1, 5, 12 și 19 septembrie.

Indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și cele de maternitate vor fi plătite pe 8, 15 și 22 septembrie.

Începând cu 1 septembrie 2025, va intra în vigoare un acord între Republica Moldova și Italia privind securitatea socială. Acesta aduce avantaje pentru moldovenii care lucrează sau au lucrat în Italia:

Perioadele lucrate în ambele țări vor fi adunate pentru a calcula pensia.

Cererile pentru pensii și alte ajutoare sociale pot fi depuse atât în Moldova, cât și în Italia.

Acordul protejează și muncitorii moldoveni care trăiesc sau lucrează în Italia, dar și italienii care locuiesc în Moldova. Beneficiarii pot primi:

pensii de bătrânețe;

pensii de dizabilitate (din cauza bolilor, accidentelor de muncă sau afecțiunilor profesionale);

pensii de urmaș.

Fiecare țară va plăti partea de pensie corespunzătoare perioadei lucrate pe teritoriul său, conform legilor naționale.

În Moldova, în perioada 01.07.2025 – 30.06.2026:

Femeile pot ieși la pensie la 61 de ani și 6 luni, bărbații la 63 de ani, dacă au lucrat cel puțin 15 ani.

Pentru pensia completă este nevoie de 34 de ani de muncă.

În Italia, pensia standard este la 67 de ani, pentru femei și bărbați, cu cel puțin 20 de ani de cotizare.

Banii se vor vira direct în contul bancar din Moldova sau Italia. Fiecare țară plătește partea de pensie pentru anii lucrați pe teritoriul său, conform legilor proprii. Beneficiarul trebuie să mențină contul activ și să trimită datele corecte, inclusiv certificatul de viață, dacă pensia se plătește din altă țară.

Pentru mai multe detalii privind aplicarea Acordului, consultați Ghidul privind aplicarea Acordului în domeniul securității sociale între Republica Moldova și Republica Italiană.