Potrivit celor mai recente date publicate de Oficiul Național de Statistică (ONS), salariul mediu total, incluzând bonusurile, a crescut cu 4,8% între lunile mai și iulie 2025 – ușor peste estimarea anterioară de 4,7%. În consecință, guvernul a stabilit că pensia de stat se va majora cu același procent, începând din primăvara anului 2026.

Noua valoare a pensiei de stat va fi de 241,30 lire sterline pe săptămână, ceea ce înseamnă o creștere de 11,05 lire față de nivelul actual. În termeni anuali, acest lucru se traduce printr-un venit de 12.534,60 lire, adică cu 574,60 lire mai mult decât până acum.

În cazul celor care primesc vechea pensie de bază, suma va ajunge la 184,90 lire pe săptămână, echivalentul a 9.614,80 lire pe an.

Steve Webb, expert în politici sociale și partener la firma de consultanță LCP, a explicat că această creștere menține, pentru moment, pensiile sub pragul de impozitare. Totuși, dacă alocația personală rămâne înghețată, pensionarii ar putea începe să plătească impozit în anii următori.

„Pragul actual de 12.570 de lire, stabilit în 2021, va rămâne neschimbat până în 2028”, a subliniat Webb.

Executivul condus de Partidul Laburist a anunțat că va păstra sistemul cunoscut drept „triple lock”, prin care pensiile cresc anual în funcție de cea mai mare dintre trei valori: inflația, creșterea salariilor sau 2,5%.

Ministrul Muncii și Pensiilor, Pat McFadden, a precizat că guvernul va continua să aplice acest mecanism, deși este conștient de provocările bugetare.

„Estimăm că până la finalul acestui mandat, pensia de stat va fi cu circa 1.900 de lire mai mare pe an”, a declarat McFadden, adăugând că sistemul trebuie totuși „sustenabil pe termen lung”.

În același timp, cancelarul Trezoreriei, Rachel Reeves, a confirmat că pragurile de impozitare nu vor fi indexate cu inflația decât după 2028. Această decizie înseamnă că tot mai mulți pensionari ar putea deveni contribuabili, chiar dacă veniturile lor cresc doar prin ajustările pensiei.

În aprilie 2025, aproximativ 650.000 de pensionari au început deja să plătească impozite pe beneficiile primite, ca urmare a creșterii cumulate a veniturilor din mai multe surse.

Experții financiari recomandă câteva soluții legale pentru reducerea poverii fiscale, mai ales în contextul înghețării pragurilor de impozitare. Una dintre cele mai populare metode o reprezintă conturile de economii ISA (Individual Savings Account), care permit economisirea a până la 20.000 de lire pe an, cu toate câștigurile și retragerile complet scutite de impozit.

De exemplu, o retragere anuală de 4% dintr-un cont ISA de 100.000 de lire generează un venit neimpozabil de 4.000 de lire – sumă care, în cazul unui cont de economii obișnuit, ar fi supusă impozitării.

O altă variantă avantajoasă o constituie planurile private de pensii, unde contribuțiile nu sunt impozitate, iar randamentele obținute rămân neimpozabile până la momentul retragerii. La pensionare, până la 25% din suma acumulată poate fi retrasă fără taxe, fie integral, fie în tranșe.

Specialiștii subliniază că folosirea combinată a acestor instrumente financiare – conturi ISA și fonduri de pensii – poate oferi o protecție eficientă împotriva impozitării suplimentare, mai ales pentru cei cu venituri moderate.

În prezent, vârsta oficială de pensionare în Marea Britanie este de 66 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Aceasta urmează să crească la 67 de ani în 2028 și ulterior la 68 de ani până în 2046, conform planurilor guvernamentale.

Pentru a beneficia de pensia de stat completă, este necesară o perioadă de 35 de ani de contribuții la asigurările naționale. Persoanele care nu ating acest prag pot plăti contribuții voluntare pentru a completa anii lipsă, în timp ce pentru o pensie parțială este nevoie de cel puțin 10 ani de contribuții.

Pentru cei care primesc încă vechea pensie de stat, regula este ușor diferită: aceștia trebuie să fi contribuit timp de 30 de ani pentru a primi suma integrală. Pensia publică acoperă însă doar o parte din veniturile de la bătrânețe, diferența fiind completată prin fonduri ocupaționale, pensii private sau economii personale.

Schimbările anunțate vor avea un impact direct asupra tuturor beneficiarilor sistemului britanic de pensii, inclusiv asupra celor aproximativ 500.000 de români stabiliți în Marea Britanie, dintre care o parte semnificativă contribuie activ la sistemul de asigurări naționale.