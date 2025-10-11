Statul elen a decis să acorde un sprijin financiar unic tuturor pensionarilor săi, măsură care îi include și pe cei străini cu reședință în Grecia, printre care și cetățenii bulgari cu venituri reduse. Conform informațiilor publicate de agenția Novinite, fiecare beneficiar va primi suma de 250 de euro, care va fi virată automat în conturile acestora până la data de 15 noiembrie.

Autoritățile elene au precizat că beneficiarii nu trebuie să întreprindă niciun demers administrativ pentru a primi bonusul. Transferurile se vor face în mod automat, odată cu plățile regulate de pensii din luna noiembrie, iar măsura vine în completarea sprijinului acordat anterior persoanelor vulnerabile.

Suma va fi adăugată la pensiile obișnuite, fiind prevăzută ca un ajutor anual. Pensionarii necăsătoriți vor primi 250 de euro, iar cei căsătoriți vor beneficia de un total de 500 de euro pe familie. Prin această decizie, guvernul încearcă să ofere o plasă de siguranță financiară celor care se confruntă cu presiunea prețurilor ridicate la utilități și alimente.

Un aspect important al acestui bonus este acela că suma de 250 de euro este complet scutită de orice formă de impozitare. Potrivit autorităților, banii nu pot fi confiscați, transferați sau deduși de către stat ori de către terți. Astfel, pensionarii vor primi întreaga sumă în cont, fără nicio reținere suplimentară.

Ministerul Finanțelor din Grecia a subliniat că sprijinul nu este supus niciunei taxe, contribuții sau altor deduceri. În plus, acesta este independent de eventualele obligații fiscale ale beneficiarilor, ceea ce înseamnă că nu va influența situația lor fiscală generală.

Oficialii eleni au explicat că decizia de a elimina orice formă de impozitare a bonusului are rolul de a simplifica procedura și de a asigura o distribuire echitabilă și rapidă a fondurilor. În acest fel, măsura va avea un impact direct și imediat asupra veniturilor pensionarilor, fără întârzieri birocratice.

Pentru anul 2025, schema de sprijin se aplică persoanelor care împlinesc 65 de ani în 2024, adică celor născute la sau înainte de 31 decembrie 1959. Totuși, pentru a beneficia de acest ajutor, trebuie respectate anumite criterii de venit și de avere stabilite de guvernul grec.

Astfel, venitul total anual al unui pensionar singur, fie impozabil, fie scutit de impozit, nu trebuie să depășească 14.000 de euro. În cazul cuplurilor căsătorite sau al partenerilor care locuiesc împreună, plafonul de venituri este stabilit la 26.000 de euro.

De asemenea, valoarea totală a bunurilor imobiliare deținute de beneficiar, de soț/soție sau de partenerul de viață și de copiii aflați în întreținere trebuie să rămână sub 200.000 de euro pentru persoanele singure și sub 300.000 de euro pentru cupluri. Autoritățile au precizat că aceste limite au fost introduse pentru a direcționa ajutorul către categoriile de pensionari cu venituri mici și medii, care resimt cel mai mult presiunea economică actuală.

Programul, implementat deja în anii precedenți, reprezintă o formă de sprijin social menită să asigure un minim de stabilitate financiară pentru persoanele aflate la pensie. Prin extinderea acestei măsuri și în 2025, guvernul elen își propune să mențină echilibrul social și să reducă efectele inflației asupra celor cu venituri fixe.