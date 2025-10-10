Cele mai mari pensii din România se plătesc în București, unde seniorii primesc, în medie, 3.500 de lei pe lună, iar în Sectorul 1 s-a înregistrat un „vârf” de 4.000 de lei. Pe locul al doilea se află județul Hunedoara, cu o medie egală, de 3.500 de lei, urmat de Gorj, unde pensionarii încasează aproximativ 3.200 de lei lunar.

Explicația pentru poziția fruntașă a județelor Hunedoara și Gorj ține de specificul economic al acestor zone. Aici, o mare parte dintre locuitori au lucrat în sectorul minier și energetic – domenii în care salariile au fost ridicate și integral declarate pe cartea de muncă. În plus, veniturile din ore suplimentare, condiții grele sau muncă în subteran au fost luate în calcul la stabilirea pensiei. Cei care s-au pensionat înainte de modificările legislative au beneficiat și de indexarea punctajelor lunare cu până la 50%, ceea ce a crescut semnificativ cuantumul pensiilor actuale.

La polul opus, cele mai mici pensii se regăsesc în județele Botoșani (2.200 de lei), Vrancea (2.260 de lei), Călărași și Bistrița (2.300 de lei), respectiv Buzău (2.440 de lei). Diferența între cea mai mare și cea mai mică pensie medie din țară ajunge astfel la aproximativ 1.300 de lei.

Puține zone din România depășesc pragul de 3.000 de lei la pensia medie. Pe lângă București, Hunedoara și Gorj, seniorii din Cluj, Constanța, Brașov și Argeș se mai numără printre cei cu venituri peste acest nivel.

În total, peste 4,57 milioane de români primesc pensie de la stat, în urma contribuțiilor plătite de-a lungul anilor de muncă.

În contrast cu nivelul pensiilor, directorii din marile companii de stat încasează sume uriașe. Potrivit datelor publice ale AMEPIP, majoritatea directorilor generali primesc lunar peste 50.000 de lei brut, adică în jur de 30.000 de lei net, iar în unele cazuri veniturile depășesc 100.000 de lei pe lună, la care se adaugă bonusuri anuale de sute de mii sau chiar milioane de lei.

Romgaz și Transgaz se află în fruntea clasamentului.

Directorul general al Romgaz, Răzvan Popescu, a avut în august o indemnizație brută de 85.644 lei (circa 50.100 lei net), plus o indemnizație variabilă anuală de 2,05 milioane lei, ceea ce îi ridică veniturile anuale la aproape 1,8 milioane lei net.

Directorul adjunct, Aristotel Marius Jude, și directorul economic, Gabriela Trâmbițaș, au câștiguri lunare de peste 70.000 de lei și bonusuri de 850.000 de lei anual.

La Transgaz, directorul general Ion Sterian a avut o indemnizație brută de 80.838 lei (circa 50.000 lei net), iar în anii anteriori a declarat venituri nete de aproape 1,9 milioane lei.

Romatsa și Autoritatea Aeronautică Civilă domină topul din transporturi.

Directorul general Romatsa a încasat 142.000 lei brut (peste 83.000 lei net), iar directorul economic – 125.000 lei brut.

Directorul Autorității Aeronautice, Octavian Stoica, a avut o indemnizație de 110.856 lei, care poate fi dublată printr-o primă anuală similară.

Topul companiilor cu cele mai mari salarii continuă cu:

Elcen – 72.459 lei brut (42.000 lei net)

Complexul Energetic Oltenia – circa 105.000 lei brut

Rasirom (SRI) – 109.980 lei brut

CN Aeroporturi București – 69.840 lei brut

Aeroportul Mihail Kogălniceanu – 69.000 lei brut

În sectorul energetic, astfel de venituri sunt frecvente și la Hidroelectrica, Conpet, Transelectrica, Energonuclear, Nuclearelectrica, Oil Terminal și Midia G.E.

Cele mai mari bonusuri anuale sunt acordate tot în Energie: