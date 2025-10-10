Reprezentanții Asociației Constructorilor Auto din Europa (ACEA) au reluat criticile la adresa deciziei Uniunii Europene de a interzice, din 2035, motoarele cu combustie internă și au cerut Comisiei Europene să adopte o abordare mai flexibilă.

Solicitarea a fost transmisă printr-un document oficial, înaintea revizuirii planului european de reducere a emisiilor, care urmează să fie analizat în perioada următoare. Discuțiile de la Bruxelles vizează inclusiv modificarea etapelor intermediare, menite să ducă la eliminarea completă a vehiculelor cu emisii de CO2 până la jumătatea următorului deceniu.

Potrivit ACEA, legislația actuală este considerată „rigidă” și „nerealistă”, întrucât ar ignora ritmul real al transformărilor tehnologice și al pieței auto. Organizația, care reprezintă principalii producători auto europeni, a transmis că obiectivele de reducere a emisiilor trebuie adaptate la realitățile economice și industriale actuale.

În acest context, ACEA a propus o serie de măsuri care ar „îmblânzi” calendarul impus de Uniunea Europeană, inclusiv ținta intermediară din 2030, ce prevede reducerea emisiilor medii sub pragul de 50 de grame de CO2 pe kilometru.

Constructorii auto avertizează că tranziția către propulsia electrică este mai lentă decât au anticipat autoritățile europene.

Printre măsurile propuse se numără recunoașterea carburanților sintetici neutri din punct de vedere al emisiilor de CO2, utilizabili în actualele motoare cu combustie, introducerea unui sistem de calcul al emisiilor bazat pe media a cinci ani și implementarea unor măsuri administrative menite să stimuleze cererea.

Acestea includ crearea unui segment de vehicule electrice de mici dimensiuni, comparabile cu proaspăt prezentatul concept Dacia Hipster, și acordarea de subvenții suplimentare la achiziția de mașini cu emisii reduse.

În replică, organizația ecologistă Transport & Environment (T&E) a acuzat ACEA că încearcă să „transforme legislația privind emisiile într-un șvaițer” și a avertizat că adoptarea propunerilor industriei ar duce la înjumătățirea vânzărilor de mașini electrice în Europa.

De cealaltă parte, ACEA a declarat că producătorii europeni „rămân pe deplin dedicați electrificării”, amintind investițiile de sute de miliarde de euro realizate în ultimii ani și faptul că pe piață există deja aproape 300 de modele de vehicule cu emisii zero. Asociația a subliniat însă că cererea consumatorilor, nivelul infrastructurii și reziliența industrială nu sunt încă aliniate obiectivelor impuse.

Datele furnizate de ACEA arată că, în 2024, vehiculele electrice au reprezentat mai puțin de 16% din vânzările totale de autoturisme din Uniunea Europeană, iar în segmentul utilitarelor procentul a fost sub 9%.

Organizația a invocat și declarațiile fostului președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, care a avertizat recent că politicile de mediu nu au reușit „să declanșeze un cerc virtuos al investițiilor”.

Draghi a atras atenția că lipsa infrastructurii de încărcare, investițiile insuficiente și prețurile ridicate ale mașinilor electrice frânează progresul în acest domeniu.

În opinia ACEA, revizuirea regulamentului privind emisiile de CO2 este esențială pentru „alinierea ambițiilor cu realitățile industriale” și pentru menținerea competitivității Europei. Comisia Europeană urmează să prezinte până la finalul anului o nouă propunere legislativă în acest sens.

De asemenea, Guvernul Germaniei s-a alăturat demersului industriei auto și a anunțat că va solicita modificarea legislației europene privind interzicerea motoarelor cu combustie din 2035.

În paralel, analiștii se așteaptă ca producătorii să lanseze campanii de reduceri pentru vehiculele electrice, întrucât nerespectarea țintelor de emisii la finalul anului ar putea aduce penalități considerabile pentru companiile auto.