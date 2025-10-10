Instanța a admis propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București de prelungire a măsurii preventive a arestului la domiciliu în cazul inculpatului Dumitrescu-Badea Ilie, cunoscut publicului sub numele de Toto Dumitrescu.

Hotărârea a fost pronunțată în baza articolului 236 din Codul de procedură penală, raportat la articolul 234 alineatul (1), și prevede extinderea măsurii pentru perioada 17 octombrie – 15 noiembrie 2025, inclusiv.

Decizia a fost luată după analiza dosarului de urmărire penală nr. 8307/160/P/2025, în cadrul căruia s-a apreciat că se mențin temeiurile care au impus anterior măsura arestului la domiciliu. În același timp, instanța a stabilit că cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului și a constatat că inculpatul a fost asistat de un avocat ales pe tot parcursul procedurii.

În motivarea soluției, completul a menționat și faptul că inculpatul a fost de acord cu măsura dispusă și nu va formula contestație împotriva acesteia. Decizia a fost pronunțată în camera de consiliu în cursul zilei de vineri, 10 octombrie 2025, și poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.

Cazul a intrat în atenția publicului pe 14 septembrie 2025, când Toto Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier produs în cartierul Primăverii, din București. Potrivit informațiilor transmise de autorități, actorul ar fi părăsit locul accidentului, iar o tânără de 23 de ani, aflată în celălalt autoturism implicat, a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Ulterior, în urma testelor efectuate, Toto Dumitrescu a fost depistat pozitiv la consumul de cocaină. Pe 17 septembrie, magistrații au dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. După aproximativ o săptămână, la data de 25 septembrie, Tribunalul București a decis înlocuirea măsurii arestului preventiv cu arestul la domiciliu, pe fondul unei reevaluări a circumstanțelor cauzei.

În cursul acestei săptămâni, actorul s-a prezentat din nou la Judecătoria Sectorului 1, unde s-a analizat cererea de prelungire a măsurii preventive. În fața instanței, el a recunoscut o parte dintre faptele care i se impută, dar a susținut că nu a condus sub influența drogurilor în momentul producerii accidentului.

Prezent în fața judecătorilor, Toto Dumitrescu a admis că a făcut o greșeală fugind de la locul accidentului, calificând gestul drept „lipsit de moralitate”. Totodată, acesta a precizat că a consumat droguri după producerea incidentului rutier, nu înaintea acestuia.

„Nu sunt surprins. Nu am condus sub influență, este o suspiciune fără acuzații fondate. Punct! Am consumat după accident, da, îmi pare rău, sunt victima consumului, opriți drogurile de pe străzi, să dispară. Și atunci o să ne revenim și noi”, a declarat Toto Dumitrescu pentru Pro TV.

Afirmațiile sale au venit pe fondul unei anchete în desfășurare, în care procurorii analizează probele biologice și alte dovezi pentru a stabili dacă actorul se afla sub influența substanțelor psihoactive în momentul accidentului.

Specialiștii în drept penal atrag atenția că, în cazul în care ancheta confirmă faptul că Toto Dumitrescu a condus un autovehicul sub influența substanțelor interzise, a părăsit locul accidentului și a pus în pericol siguranța altor persoane, acesta ar putea primi o pedeapsă cumulată, care include închisoarea.

Potrivit legislației, infracțiunea de conducere sub influența substanțelor psihoactive presupune dovedirea a două elemente: prezența substanței în probele biologice și demonstrarea faptului că aceasta a afectat capacitatea de a conduce.

Avocata Cristina Cucoș-Guțan, consultată de Gazeta Sporturilor, a explicat:

„Pentru realizarea condiției esențiale a existenței infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive este necesar să se constate atât prezența în probele biologice a substanței psihoactive, cât și aptitudinea acesteia de a putea determina afectarea capacității de a conduce a autorului faptei”.

Cazul rămâne în atenția opiniei publice, urmând ca deciziile ulterioare ale instanței să clarifice atât responsabilitatea penală a inculpatului, cât și circumstanțele exacte ale accidentului rutier produs în septembrie.