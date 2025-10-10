Decizia instanței: Toto Dumitrescu arest la domiciliu pentru încă 30 de zile
Instanța a admis propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București de prelungire a măsurii preventive a arestului la domiciliu în cazul inculpatului Dumitrescu-Badea Ilie, cunoscut publicului sub numele de Toto Dumitrescu.
Hotărârea a fost pronunțată în baza articolului 236 din Codul de procedură penală, raportat la articolul 234 alineatul (1), și prevede extinderea măsurii pentru perioada 17 octombrie – 15 noiembrie 2025, inclusiv.
Decizia a fost luată după analiza dosarului de urmărire penală nr. 8307/160/P/2025, în cadrul căruia s-a apreciat că se mențin temeiurile care au impus anterior măsura arestului la domiciliu. În același timp, instanța a stabilit că cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului și a constatat că inculpatul a fost asistat de un avocat ales pe tot parcursul procedurii.
În motivarea soluției, completul a menționat și faptul că inculpatul a fost de acord cu măsura dispusă și nu va formula contestație împotriva acesteia. Decizia a fost pronunțată în camera de consiliu în cursul zilei de vineri, 10 octombrie 2025, și poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.
Contextul cauzei: accidentul din cartierul Primăverii
Cazul a intrat în atenția publicului pe 14 septembrie 2025, când Toto Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier produs în cartierul Primăverii, din București. Potrivit informațiilor transmise de autorități, actorul ar fi părăsit locul accidentului, iar o tânără de 23 de ani, aflată în celălalt autoturism implicat, a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
Ulterior, în urma testelor efectuate, Toto Dumitrescu a fost depistat pozitiv la consumul de cocaină. Pe 17 septembrie, magistrații au dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. După aproximativ o săptămână, la data de 25 septembrie, Tribunalul București a decis înlocuirea măsurii arestului preventiv cu arestul la domiciliu, pe fondul unei reevaluări a circumstanțelor cauzei.
În cursul acestei săptămâni, actorul s-a prezentat din nou la Judecătoria Sectorului 1, unde s-a analizat cererea de prelungire a măsurii preventive. În fața instanței, el a recunoscut o parte dintre faptele care i se impută, dar a susținut că nu a condus sub influența drogurilor în momentul producerii accidentului.
Declarațiile lui Toto Dumitrescu: Sunt victima consumului, opriți drogurile
Prezent în fața judecătorilor, Toto Dumitrescu a admis că a făcut o greșeală fugind de la locul accidentului, calificând gestul drept „lipsit de moralitate”. Totodată, acesta a precizat că a consumat droguri după producerea incidentului rutier, nu înaintea acestuia.
„Nu sunt surprins. Nu am condus sub influență, este o suspiciune fără acuzații fondate. Punct! Am consumat după accident, da, îmi pare rău, sunt victima consumului, opriți drogurile de pe străzi, să dispară. Și atunci o să ne revenim și noi”, a declarat Toto Dumitrescu pentru Pro TV.
Afirmațiile sale au venit pe fondul unei anchete în desfășurare, în care procurorii analizează probele biologice și alte dovezi pentru a stabili dacă actorul se afla sub influența substanțelor psihoactive în momentul accidentului.
Implicațiile legale și posibilele consecințe
Specialiștii în drept penal atrag atenția că, în cazul în care ancheta confirmă faptul că Toto Dumitrescu a condus un autovehicul sub influența substanțelor interzise, a părăsit locul accidentului și a pus în pericol siguranța altor persoane, acesta ar putea primi o pedeapsă cumulată, care include închisoarea.
Potrivit legislației, infracțiunea de conducere sub influența substanțelor psihoactive presupune dovedirea a două elemente: prezența substanței în probele biologice și demonstrarea faptului că aceasta a afectat capacitatea de a conduce.
Avocata Cristina Cucoș-Guțan, consultată de Gazeta Sporturilor, a explicat:
„Pentru realizarea condiției esențiale a existenței infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive este necesar să se constate atât prezența în probele biologice a substanței psihoactive, cât și aptitudinea acesteia de a putea determina afectarea capacității de a conduce a autorului faptei”.
Cazul rămâne în atenția opiniei publice, urmând ca deciziile ulterioare ale instanței să clarifice atât responsabilitatea penală a inculpatului, cât și circumstanțele exacte ale accidentului rutier produs în septembrie.