Bărbat plasat în arest la domiciliu, după ce a fugit de la locul accidentului. Brigada Rutieră a informat că, pe data de 2 iulie 2025, în jurul orei 22:15, a fost sesizată prin apelul 112 cu privire la producerea unui accident de circulație pe Bulevardul Bucureștii Noi, în sectorul 1.

În urma cercetărilor, s-a constatat că șoferul unui autovehicul, care circula pe același bulevard dinspre Bulevardul Gloria către Bulevardul Laminorului, nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de mașina din fața sa și a intrat în coliziune cu aceasta, care se oprise înaintea marcajului pietonal pentru a acorda prioritate unui pieton.

Conform informațiilor furnizate, în urma coliziunii, al doilea autovehicul a fost proiectat înainte, lovind un pieton aflat pe scuarul care separă sensurile de circulație.

Accidentul a dus la rănirea pietonului, un bărbat în vârstă de 85 de ani, care a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

Poliția Rutieră a informat că, după producerea accidentului, șoferul care nu a păstrat distanța de siguranță a părăsit locul evenimentului fără acordul poliției sau procurorului. Totuși, în urma cercetărilor efectuate de polițiștii Brigăzii Rutiere, conducătorul autovehiculului a fost identificat în scurt timp, fiind un bărbat în vârstă de 51 de ani.

Bărbatul a fost supus testării cu aparatul alcooltest, care a indicat o concentrație de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, și celălalt șofer implicat, în vârstă de 44 de ani, care a rămas la locul accidentului, a fost testat cu alcooltestul, rezultatul fiind de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ambele persoane aflate la volan au fost duse la sediul Institutului Național de Medicină Legală pentru recoltarea probelor biologice.

„De asemenea, facem precizarea ca a fost întocmit dosar penal pe numele bărbatului în vârstă de 44 de ani pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. În baza probatoriului administrat, organele de cercetare penală din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada Rutieră, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, au dispus reținerea bărbatului în vârstă de 51 de ani pentru 24 de ore, ca urmare a săvârșirii infracțiunilor de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, se arată în comunicat.