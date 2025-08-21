Prețurile actuale pentru rovinietă (autoturisme, categoria A):

1 zi: 2,5 euro (12,7 lei);

10 zile: 5 euro (16,7 lei);

30 zile: 10 euro (26,9 lei);

60 zile: 18 euro (42,6 lei);

12 luni: 28 euro (142 lei).

Din 1 septembrie 2025 se schimbă tarifele, conform Legii nr. 141/2025:

1 zi: 3,5 euro (17,7 lei) → crește;

10 zile: 6 euro (30,3 lei) → crește;

30 zile: 9,5 euro (48 lei) → scade;

60 zile: 15 euro (75,9 lei) → scade;

12 luni: 50 euro (253 lei) → crește mult.

Important: Rovinietele cumpărate până pe 31 august 2025 rămân valabile până expiră, fără costuri suplimentare. Din 1 septembrie cresc și amenzile pentru lipsa rovinietei de la 250–500 lei la 500–1.000 lei. Pe lângă amendă, șoferul prins fără rovinietă va plăti și prețul unei roviniete anuale pentru mașina respectivă. Verificarea se face prin camere video de pe drumuri, iar amenda vine prin poștă la proprietarul mașinii.

Dacă vrei să pleci la drum fără grija unei amenzi, ai mai multe variante simple și rapide ca să plătești rovinieta.

Cea mai ușoară metodă este online. Poți folosi site-uri ca roviniete.ro, evignette.ro sau cnadnr.ro. De acolo îți poți lua rovinieta direct de pe telefon sau calculator. Tot acolo poți verifica dacă rovinieta ta mai e valabilă, poți calcula prețul în funcție de tipul mașinii sau poți seta alerte ca să nu uiți când expiră.

Dacă vrei ceva și mai rapid, trimite un SMS la 7500. În mesaj scrii numărul mașinii, tipul ei și perioada pentru care vrei rovinieta. Primești imediat un mesaj de confirmare cu toate informațiile.

Rovinieta clasică va fi înlocuită cu TollRo, dar numai pentru camioane și vehicule de transport marfă mai mari de 3,5 tone. TollRo nu se plătește pe perioade (ca rovinieta), ci în funcție de: kilometrii parcurși, gradul de poluare al vehiculului, timpul petrecut pe drumurile naționale.

Cum funcționează sistemul? TollRo se aplică pe rețeaua națională de drumuri (SETRE), cu excepția sectoarelor din orașe (între indicatoarele de intrare și ieșire). Plata și monitorizarea se fac printr-un sistem electronic numit STRR, compatibil cu sistemele din alte țări din UE. Verificarea se face: prin camere video automate pe drumuri, prin oprirea vehiculelor la controale și la frontieră de către CNAIR, poliția rutieră, poliția de frontieră și inspectorii ISCTR.

Ce se întâmplă dacă NU plătești TollRo? Dacă sistemul arată că nu s-a plătit taxa, proprietarul primește notificare prin poștă de la CNAIR și trebuie să achite taxa plus cheltuielile administrative. Dacă distanța parcursă nu poate fi calculată → șoferul plătește 2.000 lei. Amenzile sunt mari: