Primăria orașului Copșa Mică, din județul Sibiu, a adoptat o măsură inedită pentru proprietarii de animale. Potrivit Agrointel, o hotărâre a Consiliului Local impune ca toți cei care circulă cu căruțe pe drumurile publice să fie dotați cu dispozitive destinate colectării dejecțiilor animalelor.

Măsura a devenit obligatorie începând cu 14 august 2025, iar Primăria a transmis pe rețelele de socializare că toți proprietarii de vehicule trase de animale trebuie să respecte această nouă reglementare.

Primăria a transmis că, începând cu data de 14 august 2025, s-a modificat Hotărârea Consiliului Local (HCL) nr. 34/2009, referitoare la regimul contravențiilor privind gospodărirea și păstrarea ordinii publice în orașul Copșa Mică, și că, în consecință, circulația pe drumurile publice a vehiculelor cu tracțiune animală care nu sunt echipate cu dispozitive pentru colectarea dejecțiilor provenite de la animale este strict interzisă.

„Stimați cetățeni. Începând cu data de 14 august 2025 s-a modificat Hotărârea Consiliului Local (HCL) nr.34/2009 referitor la regimul contravențiilor privind gospodărirea și păstrarea ordinii publice în orașul Copșa Mică. Astfel că este de acum strict interzisă circulația pe drumurile publice a vehiculelor cu tracțiune animală care nu sunt echipate cu dispozitive pentru colectarea dejecțiilor provenite de la animale”, a precizat instituția.

Crescătorii care nu respectă hotărârea riscă amenzi semnificative. Potrivit sursei citate, sancțiunile pot varia între 500 și 1.000 de lei.

„Amenda pentru cei care vor fi depistați că nu respectă această hotărâre este cuprinsă între 500 – 1.000 lei”, a precizat Primăria Copșa Mică.

Decizia pare să fie primită pozitiv de localnici, mulți considerând necesară reglementarea circulației căruțelor. Unii cetățeni au mers mai departe, propunând chiar interzicerea completă a utilizării animalelor pentru tracțiune.

„Ar trebui interzis de tot folosirea animalelor la tracțiune. Caii sunt pentru echitație! Vrei să cari ceva? Ia-ți remorcă. Vrei să lucrezi pământul? Ia-ți utilaje corespunzătoare!”, a comentat un locuitor.

Alți membri ai comunității au evidențiat necesitatea unei semnalizări adecvate pentru vehiculele trase de animale. Totodată, s-a subliniat preocuparea privind implicarea minorilor în conducerea acestor vehicule.

În altă ordine de idei, în România, Codul Rutier stabilește reguli clare privind depășirea altor vehicule. Respectarea acestor norme este crucială pentru siguranța în trafic, iar nerespectarea lor poate conduce la sancțiuni, inclusiv amenzi și suspendarea permisului de conducere.

Mulți șoferi se întreabă dacă este permis să depășească o căruță pe linie continuă, având în vedere că astfel de vehicule sunt frecvent întâlnite în zonele rurale ale țării.

Potrivit Codului Rutier 2025, depășirea este „manevra prin care un vehicul trece înaintea altui vehicul ori pe lângă un obstacol, aflat pe același sens de circulație, prin schimbarea direcției de mers și ieșirea de pe banda de circulație sau din șirul de vehicule în care s-a aflat inițial.”

Un element esențial al Codului Rutier îl reprezintă interdicția depășirii pe linia continuă. Potrivit articolului 120, alineatul 1, litera (i), depășirea care implică traversarea marcajului continuu este strict interzisă. Prin urmare, chiar și în cazul în care o căruță sau un alt vehicul lent circulă pe un drum cu linie continuă, șoferii nu au dreptul să efectueze depășirea, indiferent de viteza vehiculului depășit. Mai multe puteți citi aici.