Este vorba despre persoanele care, până de curând, beneficiau de statutul de co-asigurat – soți sau soții fără venituri, părinți ori alte rude aflate în întreținere. Odată cu modificările legislative aplicate de la începutul toamnei, această categorie a fost eliminată din sistemul public de sănătate.

Fără calitate de asigurat, mii de români s-au trezit peste noapte excluși din circuitul medical obișnuit. Ei nu mai pot beneficia de consultații gratuite, rețete compensate sau servicii de prevenție, fiind nevoiți să caute ajutor direct la camerele de gardă ale spitalelor. Astfel, pentru afecțiuni comune, de la viroze de sezon și infecții respiratorii până la probleme cronice, tot mai mulți pacienți se prezintă direct la unitățile de primiri urgențe.

Creșterea numărului de prezentări a devenit alarmantă. Potrivit unor surse medicale, în ultimele săptămâni s-au înregistrat zilnic între 50 și 80 de pacienți suplimentari în camerele de gardă, iar totalul zilnic a ajuns la 200 – 300 de persoane. Medicii confirmă că o parte semnificativă dintre aceștia sunt oameni fără asigurare, care nu au altă opțiune pentru a primi tratament.

Pe lângă efectele sociale, fenomenul provoacă o presiune semnificativă asupra personalului medical. Unitățile de primiri urgențe, concepute pentru a trata cazuri grave și intervenții rapide, au ajuns să gestioneze și situații care nu reprezintă urgențe reale. Această supraaglomerare îi expune pe pacienții aflați în stare critică la riscuri suplimentare, din cauza timpilor mai mari de așteptare și a resurselor limitate.

Reprezentanții statului susțin că persoanele rămase fără asigurare medicală pot să-și recâștige acest statut, însă doar contra cost. Cei aflați în această situație trebuie să se prezinte la ANAF pentru a completa o declarație și pentru a achita contribuția la asigurările de sănătate. Totuși, rămâne neclar ce soluții există pentru cei care nu dispun de resurse financiare pentru a plăti aceste sume.

Pe fondul tensiunilor tot mai mari din sistem, specialiștii din domeniul medical cer o regândire profundă a mecanismului asigurărilor de sănătate. Ei avertizează că excluderea unor categorii întregi de cetățeni din sistemul public nu doar că adâncește inechitățile sociale, ci afectează și funcționarea spitalelor.