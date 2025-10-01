Cu profund regret, comunitatea medicală anunță trecerea în neființă a profesorului Emil Coriolan Ulmeanu, una dintre cele mai respectate figuri ale pediatriei românești și un nume de referință în domeniul toxicologiei pediatrice.

Profesorul Emil Coriolan Ulmeanu, fost director al Spitalului de Copii „Grigore Alexandrescu” și mentor pentru numeroase generații de medici, s-a stins din viață la 74 de ani, lăsând în urmă o moștenire profesională și umană de neprețuit.

Societatea Română de Pediatrie a transmis, printr-un mesaj public, un omagiu emoționant profesorului Emil Coriolan Ulmeanu, subliniind impactul profund pe care acesta l-a avut asupra medicinei românești. Organizația a evidențiat devotamentul și profesionalismul care i-au definit întreaga carieră, rolul esențial pe care l-a avut în formarea a numeroase generații de pediatri și contribuția sa remarcabilă la dezvoltarea specialității.

Comunitatea medicală pierde astfel un mentor respectat, iar moștenirea sa profesională și umană va dăinui prin toți cei pe care i-a format și inspirat. Societatea a transmis condoleanțe familiei și tuturor celor care i-au fost apropiați.

„Cu profundă tristețe, comunitatea pediatrică din România se desparte de Profesorul Emil Coriolan Ulmeanu! Profesor remarcabil, medic dedicat și formator de generații de pediatri, Profesorul Emil Coriolan Ulmeanu a lăsat o amprentă de neșters asupra medicinei românești. Activitatea sa profesională și didactică a fost ghidată de excelență, responsabilitate și devotament față de copii și față de colegii săi. Comunitatea pediatrică pierde un mentor valoros, iar amintirea sa va rămâne vie prin toți cei pe care i-a format și inspirat. Societatea Română de Pediatrie transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit. Fie-i amintirea binecuvântată și locul de odihnă veșnică!”, a transmis societatea.

Absolvent al Facultății de Pediatrie „Carol Davila”, promoția 1976, profesorul Emil Coriolan Ulmeanu a parcurs o carieră remarcabilă în domeniul medicinei, devenind medic primar pediatru, profesor universitar și doctor în științe medicale.

Timp de 15 ani a fost la conducerea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București, perioadă în care a inițiat proiecte de referință, precum serviciul de urgență toxicologică TOXAPEL și construirea primului hotel destinat părinților copiilor internați.

Cu peste 130 de articole științifice publicate și un rol esențial în formarea a numeroase generații de pediatri, profesorul Ulmeanu rămâne un reper al profesionalismului, empatiei și dăruirii față de micii pacienți și față de medicina românească.

Trecerea sa în neființă a generat numeroase mesaje de regret și omagii din partea colegilor și foștilor studenți. Pentru mulți, profesorul Ulmeanu a fost nu doar un medic, ci și un mentor, un exemplu de integritate și devotament total față de sănătatea copiilor.