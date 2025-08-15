David Stratton, critic de film legendar și prezentator de televiziune, a încetat din viață la vârsta de 85 de ani. Familia sa a anunțat că Stratton a murit într-un spital din apropierea casei sale din Blue Mountains, lângă Sydney. Stratton lasă în urmă soția sa, Susie Craig, și doi copii, iar amintirea sa va rămâne vie în inimile iubitorilor de cinema din întreaga lume.

„[Noi] invităm pe toată lumea să celebreze viața și moștenirea remarcabile ale lui David vizionând filmul lor preferat sau filmul preferat al lui David din toate timpurile — ”Singin’ in the Rain” (Cântând în ploaie)”, a transmis familia sa.

Admirat pentru pasiunea sa pentru filmul independent și pentru susținerea producțiilor inovatoare, Stratton a lăsat o amprentă de neșters asupra cinematografiei australiene și internaționale, fiind un adevărat far al culturii cinematografice.

David Stratton s-a născut în 1939, în Trowbridge, Anglia, și și-a petrecut copilăria între Trowbridge și Hampshire în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Crescut într-o familie care conducea o afacere alimentară de cinci generații, se aștepta ca el să continue tradiția, însă pasiunea sa pentru cinema a învins planurile inițiale. La doar 14 ani, în 1953, a părăsit școala secundară pentru a se dedica societăților cinematografice locale.

În 1963, Stratton s-a mutat în Australia, iar în scurt timp s-a alăturat consiliului de administrație al Festivalului de Film de la Sydney, devenind director al acestuia în 1966. În cei 17 ani cât a condus festivalul, a extins programul și a promovat filme inovatoare, inclusiv producții sovietice, sfidând cenzura și limitele culturale ale vremii.

După ce a părăsit funcția de director, s-a concentrat pe critica de film, scriind pentru Variety și devenind critic săptămânal pentru The Australian. Din 1986, alături de Margaret Pomeranz, a co-prezentat emisiunea „The Movie Show” la SBS, iar mai târziu „At The Movies” pe ABC, unde timp de aproape două decenii au analizat și dezbătut cele mai recente filme lansate.

Stratton a participat ca membru al juriului la festivaluri internaționale, precum Berlin, Montreal și Veneția, a predat istoria filmului la Universitatea din Sydney și a publicat trei cărți: biografia sa I Peed on Fellini (2008), My Favourite Movies (2021) și Australia At The Movies (2024), o antologie a recenziilor filmelor australiene produse între 1990 și 2020.