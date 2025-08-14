România este în doliu! Alexandru Mezei, director general al Autorității Navale Române (ANR), a decedat astăzi, 14 august 2025, la secția de Nefrologie Clinică a Institutului Clinic Fundeni din București, după o lungă suferință provocată de o boală gravă și incurabilă.

În ultimele săptămâni, apropiații lui Alexandru Mezei apelaseră la public pe rețelele sociale pentru donarea de sânge sau trombocite, direct pe numele său, la centrul de transfuzie al Spitalului Fundeni, în speranța salvării vieții sale. Din păcate, aceste eforturi nu au fost suficiente.

Alexandru Mezei a condus Autoritatea Navală Română pentru a patra oară, însă numirea sa a stârnit controverse, având în vedere vârsta și problemele sale de sănătate – la momentul ultimei numiri avea 65 de ani și era deja pensionar. Anterior, Mezei fusese condamnat penal cu suspendare într-un dosar privind folosirea informațiilor nedestinate publicității, dar a continuat să dețină funcții de conducere în administrația publică.

În ultimele luni, sănătatea lui Alexandru Mezei a fost strict urmărită, însă boala gravă l-a împiedicat să-și îndeplinească pe deplin atribuțiile prevăzute în fișa postului. Atât Ministerul Transporturilor, cât și conducerea ANR au recunoscut în repetate rânduri că, din cauza stării sale medicale, Mezei nu putea să gestioneze toate responsabilitățile funcției.

Potrivit ANR, Mezei a lăsat în urmă o instituție mai puternică și o echipă unită prin respectul și aprecierea pe care le-a inspirat. Instituția a menționat că pentru el, marea și profesia de navigator reprezentau pasiune și chemare, pe care le-a urmat cu devotament și onoare, și că exemplul său va rămâne o sursă de inspirație pentru colegi.