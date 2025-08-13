Incidentul tragic s-a produs în timp ce actrița înota între plaja Kamari și insulița Agios Minas. Din păcate, curenții puternici au tras-o în larg, iar un prieten apropiat a observat că Sofia Seirli nu mai revenea la mal și a alertat imediat autoritățile. În ciuda intervenției salvatorilor, actrița a fost găsită fără viață, evenimentul lăsând un gol imens în lumea artistică elenă.

Sofia Seirli a lăsat în urmă o carieră impresionantă în cinematografie și teatru, fiind apreciată atât pe scena marilor teatre, cât și în producții TV de succes. Rolurile sale au cucerit publicul și au rămas în memoria fanilor din Grecia și nu numai.

Moartea sa a stârnit emoție în rândul actorilor, regizorilor și al fanilor, care și-au exprimat durerea și regretul pentru pierderea unei personalități talentate a cinematografiei.

„Ce păcat, atât de sfâșietor! Am văzut-o recent în serialul Mavro Rodo. Am adorat-o. Fie ca memoria ei să fie veșnică. Odihnească-se în pace!”, au reacționat internauții pe rețelele de socializare.

Publicația The Greek City Times a relatat că „un prieten, îngrijorat de faptul că Seirli nu se întorsese, a alertat autoritățile, care au confirmat ulterior tragicul incident”.

Autoritățile locale din Fourni au folosit acest incident pentru a reaminti turiștilor importanța respectării avertismentelor și a condițiilor meteo înainte de a intra în apă. Evenimentul tragic subliniază riscurile asociate înotului în zone cu curenți puternici și importanța prudenței în timpul vacanțelor la mare.

Sofia Seirli va fi amintită nu doar pentru talentul său actoricesc, ci și pentru impactul pe care l-a avut asupra publicului și comunității teatrale, fiind o figură emblematică a culturii elene. Moartea sa prematură în această situație tragică a generat un val de tristețe și a evidențiat fragilitatea vieții, chiar și pentru personalități consacrate.

Amintim că regretata actriță s-a născut pe 1 decembrie 1947 în Alexandria, Egipt. După absolvirea școlii de teatru, și-a dedicat viața spectacolelor de teatru și producțiilor cinematografice și de televiziune, devenind o prezență recunoscută în lumea artistică greacă.