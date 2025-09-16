Robert Redford, actorul și regizorul care a definit pentru decenii chipul cinematografic al Americii și care a fost un promotor neobosit al mediului și al filmului independent, a murit marți dimineață în somn, în casa sa din Utah, la vârsta de 89 de ani, potrivit anunțului făcut de Cindi Berger, director general al firmei de PR Rogers & Cowan PMK, citată de New York Times. Cauza decesului nu a fost precizată.

Născut pe 18 august 1936 în Santa Monica, California, Charles Robert Redford Jr. a crescut ca singurul copil al părinților săi, Charles Redford și Martha Hart, mama sa murind când el avea 18 ani. În tinerețe a traversat perioade de nesiguranță și chiar depresie, aspirând inițial să devină pictor și studiind artă la Paris, înainte de a se întoarce în Los Angeles și a păși în lumea teatrului și a filmului. Debutul său pe Broadway a avut loc în 1959, cu roluri mici, dar cariera a luat avânt odată cu succesul comediei lui Neil Simon, Barefoot in the Park (1963).

Ca actor, Redford a devenit un simbol al Hollywoodului anilor ’60–’80, interpretând roluri care au combinat farmecul romantic cu substanța dramatică. A jucat alături de actrițe de legendă — Jane Fonda, Barbra Streisand, Meryl Streep — în filme precum Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), The Sting (1973), All the President’s Men (1976) sau Out of Africa (1985). Singura sa nominalizare la Oscar ca actor a venit pentru The Sting, iar critica Pauline Kael nota că farmecul său strălucea mai ales în privirea personajelor feminine cu care juca.

În jurul vârstei de 40 de ani, Redford a pășit în regie și a câștigat un Oscar pentru debutul său, Ordinary People (1980), o poveste despre durerea și destrămarea unei familii din clasa de mijloc. Au urmat filme precum The Milagro Beanfield War (1988), A River Runs Through It (1992) și Quiz Show (1994), care i-au consolidat reputația de regizor cu grijă pentru subiecte serioase și teme culturale profunde.

Dar poate cea mai mare moștenire a lui Redford rămâne susținerea filmului independent. În 1981, a fondat Sundance Institute și, ulterior, a preluat un festival de film din Utah, redenumit Festivalul de Film Sundance, devenit o scenă globală pentru cineaști inovatori, printre care Steven Soderbergh, Quentin Tarantino, Ava DuVernay sau Chloé Zhao. Redford a pledat mereu pentru autenticitate artistică, criticând derapajele comerciale ale festivalului și păstrându-l un spațiu dedicat creativității și problemelor sociale, precum drepturile civile, schimbările climatice sau drepturile minorităților sexuale.

Viața sa personală a rămas discretă, preferând ferma sa izolată din Utah, dar angajamentul său pentru mediu a fost constant și concret: în 1970 a condus cu succes o campanie împotriva construcției unui drum cu șase benzi într-o zonă canionată, iar preocuparea pentru natură a rămas un reper al activității sale. Deși nu-i plăcea să fie numit „activist”, acțiunile sale vorbeau de la sine, inspirând generații de artiști și vedete să urmeze exemplul.