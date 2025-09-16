Marți, la Aula Carol I a Palatului Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București, a avut loc lansarea publică a celei de-a doua ediții a Barometrului antreprenorilor New Money – INSCOP (BANI), în fața unui public numeros.

Evenimentul a marcat totodată debutul Barometrului Antreprenorilor care construiesc viitorul Republicii Moldova. Ambele studii fac parte dintr-un proiect mai amplu dedicat evidențierii perspectivelor și experiențelor antreprenorilor de pe ambele maluri ale Prutului, oferind o radiografie actualizată a mediului de afaceri regional.

Barometrul Antreprenorilor New Money–INSCOP (BANI) oferă o imagine detaliată asupra percepțiilor antreprenorilor români, bazată pe răspunsurile a 1.100 de participanți. Studiul analizează modul în care aceștia văd evoluția economiei naționale, eficiența serviciilor publice și perspectivele propriilor afaceri, devenind astfel cea mai cuprinzătoare evaluare sistematică a mediului antreprenorial din România.

Cercetarea s-a desfășurat între 19 și 25 august 2025 și a fost realizată prin interviuri telefonice, folosind chestionare structurate (metoda CATI). Eșantionul a cuprins 1.100 de antreprenori, reprezentând fidel mediul de afaceri din România, iar marja maximă de eroare a studiului este de ±2,9%.

În ceea ce privește percepția asupra economiei României comparativ cu anul trecut, doar 0,8% dintre antreprenori consideră că situația s-a îmbunătățit semnificativ (față de 1% în 2024), iar 7,3% cred că s-a ameliorat (comparativ cu 12,7% anul trecut). Pentru 16,6% dintre respondenți, lucrurile au rămas neschimbate (15,8% în 2024).

În schimb, o parte majoritară percepe deteriorarea: 43,1% estimează că economia este mai slabă decât anul trecut (44,7% în 2024), iar 31,5% consideră că situația s-a înrăutățit considerabil (44,7% în 2024).

Doar 0,7% dintre participanți nu au putut sau nu au dorit să răspundă.

Privind așteptările antreprenorilor pentru economia României în următoarele 12 luni, doar 1,4% se așteaptă la o îmbunătățire semnificativă (față de 0,8% în 2024), iar 18,8% cred într-o evoluție mai pozitivă (13,4% în 2024).

Pentru 15,5% dintre respondenți, situația se va menține aproximativ la fel (21,1% în 2024).

În schimb, o parte semnificativă anticipează înrăutățiri: 33,5% se așteaptă la o scădere moderată a economiei (35,3% în 2024), iar 27,4% prevăd o deteriorare accentuată (26,1% în 2024). În final, 3,4% dintre antreprenori nu au putut sau nu au dorit să ofere o estimare.

Referitor la evoluția dobânzilor la credite în următoarele 12 luni, 21,5% dintre antreprenori se așteaptă la o creștere semnificativă (față de 11,6% în 2024), în timp ce 45,2% anticipează o majorare moderată (34,8% în 2024).

Pentru 14,8% dintre respondenți, nivelul dobânzilor va rămâne aproximativ neschimbat (18,9% în 2024). Doar 5,6% estimează o scădere ușoară (față de 20% în 2024), iar 0,8% se așteaptă la o reducere considerabilă (1,5% în 2024).

Restul respondenților nu au o estimare clară: 11,7% nu știu, iar 0,3% nu au oferit răspuns.

5,6% cred că va crește mult (4,7% în 2024)

26,2% cred că va crește ușor (21,1% în 2024)

32,9% cred că va rămâne la fel (39,1% în 2024)

19,3% cred că va scădea ușor (19,8% în 2024)

4,5% cred că va scădea mult (3,2% în 2024)

10,7% nu știu

0,8% nu răspund

12,6% cred că va crește mult (5,4% în 2024)

57,9% cred că va crește ușor (50,5% în 2024)

22,1% cred că va rămâne la fel (35,2% în 2024)

3,6% cred că va scădea ușor (4,4% în 2024)

0,8% cred că va scădea mult (0,5% în 2024)

2,7% nu știu

0,2% nu răspund

2,7% consideră că este mult mai bună (3,2% în 2024)

20% mai bună (25,3% în 2024)

35,5% la fel (33,9% în 2024)

32,2% mai proastă (27,6% în 2024)

8,5% mult mai proastă (7% în 2024)

0,7% nu știu

0,3% nu răspund

3,5% cred că va fi mult mai bună (6,3% în 2024)

22,2% mai bună (32,3% în 2024)

35,6% la fel (37,3% în 2024)

26,4% mai proastă (16,3% în 2024)

8,4% mult mai proastă (5,1% în 2024)

3,6% nu știu

0,4% nu răspund

13,7% vor angaja (24,4% în 2024)

64,4% vor păstra același număr de angajați (62,6% în 2024)

18,5% vor concedia (11,1% în 2024)

3% nu știu

0,5% nu răspund

54,2% au investit în dezvoltare/extindere (55,4% în 2024)

45,7% nu au făcut investiții (44,4% în 2024)

0,1% nu răspund

40,1% vor investi în dezvoltare/extindere (54% în 2024)

58,5% nu vor investi (44,9% în 2024)

1,4% nu răspund

1,5% multe schimbări în bine (2,3% în 2024)

26,5% ceva schimbări în bine (24,8% în 2024)

42,7% fără schimbări (49,6% în 2024)

15,4% ceva schimbări în rău (11,4% în 2024)

12,2% multe schimbări în rău (9,8% în 2024)

1,7% nu știu

4% multe schimbări în bine (2,6% în 2024)

27% ceva schimbări în bine (22,8% în 2024)

29,5% fără schimbări (45,6% în 2024)

20,5% ceva schimbări în rău (16,4% în 2024)

14,3% multe schimbări în rău (8,3% în 2024)

4,5% nu știu

0,2% nu răspund

2,2% multe schimbări în bine (2% în 2024)

23% ceva schimbări în bine (17,5% în 2024)

43,4% fără schimbări (54% în 2024)

13,3% ceva schimbări în rău (12,3% în 2024)

12,8% multe schimbări în rău (9,6% în 2024)

5% nu știu

0,4% nu răspund

0,9% multe schimbări în bine (1,7% în 2024)

14,3% ceva schimbări în bine (26,2% în 2024)

40% fără schimbări (53,7% în 2024)

28,3% ceva schimbări în rău (9,7% în 2024)

13,6% multe schimbări în rău (5,4% în 2024)

2,8% nu știu

0,1% nu răspund

28,9% vor crește foarte mult (25,1% în 2024)

40,1% vor crește puțin (41,4% în 2024)

26,4% vor rămâne la fel (25,9% în 2024)

2,5% vor scădea puțin (4,9% în 2024)

1,7% vor scădea foarte mult (2,4% în 2024)

0,5% nu știu / nu răspund

39,5% vor crește foarte mult (24,5% în 2024)

35,4% vor crește puțin (44% în 2024)

20,9% vor rămâne la fel (22,7% în 2024)

1,8% vor scădea puțin (5,1% în 2024)

1,9% vor scădea foarte mult (2,2% în 2024)

0,5% nu știu / nu răspund

9,3% vor crește foarte mult (13,9% în 2024)

22,5% vor crește puțin (33,2% în 2024)

63% vor rămâne la fel (45,7% în 2024)

3% vor scădea puțin (4,3% în 2024)

1% vor scădea foarte mult (1,5% în 2024)

4% nu știu / nu răspund

41,8% cred că vor crește foarte mult (29,7% în 2024)

31,7% cred că vor crește puțin (28,9% în 2024)

21,3% cred că vor rămâne la fel (35,2% în 2024)

2,5% cred că vor scădea puțin (2,3% în 2024)

1,2% cred că vor scădea foarte mult (1,7% în 2024)

1,5% nu știu / nu răspund

37,3% preferă impozitul progresiv (41,6% în 2024)

54,2% preferă cota unică (49,1% în 2024)

4,9% preferă impozitul regresiv (5,6% în 2024)

3,6% nu știu / nu răspund

62,5% consideră că descurajează investițiile foarte mult

23,9% în mare măsură

5,5% nici în mare, nici în mică măsură

4,5% în mică măsură

2,5% în foarte mică măsură

1% nu știu / nu pot aprecia

82,3% cred că este deficitul bugetar este o problemă reală

15,6% cred că este o problemă falsă

2,1% nu știu / nu pot aprecia

85,5% se consideră pro-europeni (79,4% în 2024)

7,5% se consideră anti-europeni (15,3% în 2024)

6,9% nu știu / nu răspund

61,2% consideră că aduce avantaje (49,3% în 2024)

8,7% consideră că aduce dezavantaje (14% în 2024)

29,4% consideră că nu aduce nici avantaje, nici dezavantaje (35,8% în 2024)

0,7% nu știu / nu răspund

42,7% cred că ar aduce avantaje economiei românești (39,9% în 2024)

16% cred că ar aduce dezavantaje (21,1% în 2024)

33,5% cred că nu ar aduce nici avantaje, nici dezavantaje (31,2% în 2024)

7,7% nu știu / nu răspund

18,5% cred că contribuie foarte mult

30,6% în mare măsură

14,7% nici în mare, nici în mică măsură

19,2% în mică măsură

15,3% în foarte mică măsură

1,7% nu știu / nu răspund

57,1% consideră foarte important

30% important

3,5% nici important, nici neimportant

5,1% puțin important

2,5% deloc important

1,8% nu știu / nu răspund

Barometrul poate fi consultat mai jos.