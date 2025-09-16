Vicepeședintele ASF, Sorin Mititelu, a precizat că datele colectate din iulie 2025 arată că, în medie, primele nu au crescut cu mai mult de 1% comparativ cu august 2024. În cazul autoturismelor persoanelor fizice, majorarea a fost de aproximativ 3%. El a subliniat că nu există o creștere spectaculoasă a tarifelor și că sistemul este unul echilibrat.

„Din analizele pe care le-am făcut și sunt pe date certe, pentru că am colectat datele privind polițele încheiate în luna iulie 2025 și le-am raportat la ce date aveam despre luna iunie 2025, dar chiar și față de perioada de acum 12 luni, adică august 2024, evoluția pe ansamblu nu este deloc așa de mare sau creșterile nu sunt generale și nu sunt atât de mari așa cum le-ați prezentat. Per total, dacă ar fi doar iulie-iunie 2025, deși nu este chiar o comparație corectă 100%, întrucât au structuri diferite, aceste portofolii sunt alte mașini, cu alte cuvinte, o analiză mai apropiată, mai corectă de ar fi fost între iulie 2025 și august 2024. Ei bine, per total portofoliu, absolut toate tipurile de vehicule, creșterea nu a fost, a primei medii, cu mai mult de 1%. Iar dacă mergem în detaliu și ne uităm pe câteva categorii de vehicule, ei bine, la autoturisme, persoane fizice, în perioada menționată, creșterea a fost undeva la 3%. În interior sunt, evident, alte categorii de vehicule, alte segmente și bineînțeles, în acest grup mare, de care spuneam, de sute de mii de contracte, sunt evoluții diferite. Eu vă pot da și o prezentare cum a evoluat”, a explicat Sorin Mititelu la Digi24.

Oficialul ASF a explicat că autoturismele persoanelor fizice din București-Ilfov au înregistrat o creștere ușoară, dar vizibilă, în timp ce la mijloacele de transport marfă a fost observată o scădere.

O diminuare minoră a prețurilor s-a înregistrat și la autoturismele persoanelor fizice din alte regiuni ale țării. Evoluțiile diferite sunt influențate și de mecanismul destinat asiguraților cu risc ridicat.

„Am observat o evoluție, o ușoară creștere la autoturisme persoane fizice în București-Ilfov, o scădere la mijloacele de transport marfă, ușoară scădere, dar aici evoluțiile sunt influențate destul de mult de mecanismul asiguratului cu risc ridicat. O ușoară scădere în anumite segmente la autoturisme persoane fizice în restul țării. Deci acestea sunt câteva tendințe la nivel de segment, însă per total, evoluțiile n-au fost majore. N-a fost acea creștere anunțată ca fiind una spectaculoasă, pentru că nu avea de ce să fie. În momentul de față, sistemul acesta este destul de echilibrat. Ajustările, dacă au loc, au loc din motive obiective”, a declarat Sorin Mititelu.

Mititelu a arătat că ASF colectează date suplimentare din întreaga piață și că, în a doua parte a lunii, va fi prezentată o nouă analiză a tarifelor RCA. Potrivit acestuia, diferențele între polițe sunt explicate prin metodele proprii de calcul ale fiecărui asigurator, precum și prin factorii de risc specifici fiecărui segment.

Vicepreședintele ASF a avertizat că frecvența ridicată a accidentelor reprezintă principala cauză a nivelului actual al primelor RCA. În România, rata daunalității este de 5,5% la nivel general, dar pe anumite segmente poate ajunge și la 20%.

Mititelu a recomandat șoferilor să fie mai atenți, să reducă numărul de accidente și să solicite oferte de la toți asiguratorii pentru a găsi cea mai avantajoasă poliță.