Patronatul Operatorilor de Service Auto din România avertizează că asigurătorul francez Axeria, care operează în România conform legislației europene, fără a deține o filială locală, nu plătește daunele aferente polițelor RCA.

Service-urile fac o paralelă între situația actuală și falimentul Euroins, cel mai recent caz de acest fel în România.

Gheorghe Tocaciu, proprietar de service și membru fondator al Patronatului Operatorilor de Service-uri din România, a afirmat că Axeria aplică practici similare celor ale Euroins, plățile pentru daune variind nejustificat de la caz la caz, iar el trimite problemele direct la avocat, acuzând totodată lipsa de reacție a ASF.

„Sunt exact practicile pe care le avea Euroins. E ca și cum ai merge într-un magazin și e pâinea 5 lei și zici că nu plătești decât 2,5 lei… Eu am avut daune și cu 100 de lei pe oră manopera la Axeria, în alt caz au plătit 200 de lei pe oră, altul cu 130… Nici nu le mai bag în seamă, le trimit direct la avocat. ASF nu face nimic”, a declarat el pentru Libertatea.

Tocaciu a explicat că tariful său pentru manoperă este de 350 de lei pe oră, în timp ce service-urile care au convenții cu asigurătorii cer prețuri mult mai mici, ceea ce afectează păgubiții și poate duce la folosirea pieselor second-hand sau la documentarea eronată a lucrărilor efectuate.

„Tariful nostru este de 350 de lei ora de manoperă. Singurii care primesc bani sunt cei care au convenții cu asigurătorii. Dar ei cer niște prețuri nerealiste de genul 80 de lei pe oră. În final, tot păgubitul iese prost. Și de multe ori nu știe că service-urile care acceptă astfel de convenții ajung să pună pe mașini piese din dezmembrări sau i se scrie clientului că a fost înlocuită o piesă, dar, de fapt, este reparată, nu este nouă”, a continuat acesta.

Într-un comunicat emis vineri, 22 august, patronatul a acuzat Axeria de desfășurarea unor practici comerciale incorecte.

„Avem zeci de dosare în care Axeria a decis unilateral să plătească mai puțin decât valoarea devizelor transmise spre plată. Nu țin cont de tarifele practicate de unitățile de reparație, nu negociază, pur și simplu stabilesc o sumă arbitrară, deseori cu piese cotate sub prețul de achiziție real. Este o practică periculoasă, care ne duce exact acolo de unde am sperat că am scăpat”, a spus Tocaciu, proprietarul unui service autorizat din Baia Mare.

Cele mai frecvente reclamații se referă la:

plăți parțiale ale daunelor transmise spre decontare;

refuzul recunoașterii tarifelor practicate de unitățile de reparație;

întârzieri semnificative în soluționarea dosarelor;

estimarea valorii pieselor de schimb la niveluri necorelate cu piața reală;

lipsa unui canal eficient de comunicare directă între părți;

nerecunoașterea soluțiilor tehnice stabilite de service-uri.

Service-urile acuză că Axeria reduce arbitrar valoarea automobilului pentru a diminua suma despăgubirilor.

Cosmin Popovici, proprietarul unui service din Caraș-Severin, a declarat că Axeria stabilește pentru despăgubiri o valoare de piață mult mai mică decât cea reală a autoturismului, alegând întotdeauna cea mai mică dintre patru estimări, ceea ce împiedică păgubitul să își înlocuiască mașina avariată și face ca despăgubirea să nu reflecte pierderea reală.

„În cazul în care un păgubit ajunge să ceară despăgubire pentru un autoturism avariat, Axeria stabilește o valoare de piață mult mai mică decât cea reală a vehiculului. Aceasta se face prin calcularea valorii în patru sisteme, iar compania alege întotdeauna cea mai mică valoare dintre ele, ceea ce face imposibil ca păgubitul să își înlocuiască autoturismul avariat cu unul de aceeași categorie. Practic, păgubitul rămâne cu o despăgubire care nu reflectă valoarea reală a autovehiculului său și este în imposibilitatea de a-și acoperi pierderea”, a spus acesta.

Patronatul solicită intervenția ASF, subliniind că probleme similare apar și la alți asigurători. Comunicatul transmis de service-uri poartă titlul: „Piața RCA, în pragul unui nou derapaj? Asigurători străini fără control ASF, dar cu impact masiv asupra păgubiților români”.

Axeria operează în România conform legislației europene, fără a avea o sucursală locală, ceea ce, potrivit service-urilor, generează întârzieri și lipsă de comunicare cu compania.

„După recentele falimente City Insurance și Euroins, care au destabilizat grav piața și au afectat sute de mii de clienți, autoritățile române au promis măsuri ferme pentru a evita o repetare a scenariului. Cu toate acestea, companiile care au intrat ulterior pe piață – precum Axeria IARD (Franța), Hellas Direct (Grecia), Eazy sau Dallbogg – activează fără infrastructură fizică în România și, în multe cazuri, fără mecanisme clare și transparente de relaționare cu păgubiții sau service-urile auto”, a transmis patronatul.

Axeria și Hellas Direct practică, în general, cele mai mici tarife, ceea ce le-a permis să ajungă rapid la aproximativ 10% cotă de piață în România.

Libertatea a solicitat un punct de vedere ASF, însă instituția nu a răspuns până în prezent.