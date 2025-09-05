Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) cere Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) să verifice o companie de asigurări care ar putea da faliment, după modelul City Insurance și Euroins.

COTAR spune că situația este clară și că România nu își permite haosul pe care l-ar putea provoca un nou faliment pe piața polițelor RCA. Potrivit lor, ASF ar ignora problema. Compania în discuție este Grawe România, iar COTAR acuză că piața RCA este pusă din nou în pericol din cauza unor practici similare cu cele care au dus la falimentele City Insurance și Euroins.

„Datele sunt mai mult decât evidente. România nu-şi permite haosul pe care l-ar putea crea un nou faliment pe piaţa poliţelor de asigurare obligatorie RCA. ASF ascunde sub preş un nou caz de tip City Insurance şi Euroins – Grawe România. Piaţa RCA este din nou subminată de o schemă similară celor care au dus la falimentele răsunătoare City Insurance şi Euroins, de această dată având ca protagonist compania de asigurări Grawe România, cu complicitatea Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF)”, se arată în comunicatul de presă emis de Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR).

Grawe nu plătește despăgubirile așa cum prevede legea, iar ASF știe despre asta, la fel cum știa și în cazul Euroins și City Insurance.

COTAR spune că, deși ASF primește mii de reclamații anual împotriva Grawe, autoritatea doar mimează supravegherea și dă amenzi simbolice de 10.000 de euro – sume foarte mici comparativ cu afacerile companiei și pagubele pentru clienți. Pentru Grawe, 10.000 de euro înseamnă doar cinci dosare de daune neachitate sau câteva minute de vânzări RCA.

COTAR atrage atenția că vicepreședintele ASF, Sorin Mititelu, responsabil cu verificarea asigurărilor, ar trebui verificat de Guvern și Parlament. Reprezentanții COTAR spun că el a ignorat problemele de la Grawe și cer demiterea lui.

Fiecare zi în care Mititelu rămâne în funcție reprezintă un risc pentru șoferii români și pentru firmele care nu își primesc banii. Un nou faliment pe piața RCA ar provoca prejudicii mari, mai ales că încă nu s-au plătit despăgubirile pentru asigurații City Insurance și Euroins prin Fondul de Garantare a Asiguraților.

În loc să protejeze clienții, ASF protejează companiile care refuză plata daunelor, iar în acest fel se mențin practici asemănătoare corupției instituționale, spune Vasile Ștefănescu, președintele COTAR.

„Deşi primeşte mii de reclamaţii anual împotriva acestei companii, ASF mimează supravegherea şi sancţionează doar formal, cu amenzi simbolice de 10.000 de euro – sume ridicole raportate la dimensiunea afacerilor şi la prejudiciile produse consumatorilor. Guvernul României şi Parlamentul ar trebui să analizeze cu responsabilitate maximă activitatea vicepreşedintelui ASF Sorin Mititelu, cel care are în atribuţii verificarea sectorului de asigurări. Noi am atras atenţia, de nenumărate ori, asupra neregulilor din activitatea acestui vicepreşedinte ASF şi i-am cerut demiterea. Fiecare zi în care vicepreşedintele ASF Sorin Mititelu rămâne în funcţie, responsabil de piaţa asigurărilor, este un pericol pntru asiguraţii români şi pentru unităţile reparatoare care nu îşi primesc banii, dar şi pentru economia României, deoarece un nou faliment pe piaţa RCA va crea prejudicii grave, în contextul în care nici până asăzi nu s-a reuşit efectuarea plăţii despăgubirilor pentru asiguraţii City Insurance şi Euroins, prin Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA). În loc să protejeze consumatorii, ASF oferă protecţie companiilor care refuză plata daunelor. Sub ochii conducerii ASF se perpetuează practici ce amintesc de corupţie instituţionalizată.”

COTAR spune că, deși prețul polițelor RCA a crescut cu aproximativ 25% după 1 iulie 2025, oamenii care au avut accidente tot nu primesc despăgubiri. Chiar dacă instanțele le dau câștig de cauză, ASF nu obligă compania Grawe să ia măsuri reale.

COTAR atrage atenția că Grawe prezintă toate semnele de risc: multe reclamații, pierderi repetate în instanță, refuzul de a plăti daunele legal, lipsa banilor și transferuri de fonduri în străinătate, plus protecție tacită din partea ASF.

În loc să corecteze situația, vicepreședintele ASF, Sorin Mititelu, își permite să dea note pieței de brokeraj, deși instituția lui nu și-a făcut treaba și a lăsat milioane de români să suporte falimentele anterioare. COTAR cere Guvernului să intervină imediat, să schimbe conducerea ASF și să prevină un nou faliment care ar afecta grav economia și cetățenii.