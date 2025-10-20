Supermarket vs piață: Unde este mai avantajos să cumperi legume și fructe de sezon?

Toamna aduce cu ea o abundență de legume și fructe de sezon, iar întrebarea „Unde merită să fac cumpărături?” devine tot mai actuală. Privind ofertele din supermarketuri și de la producătorii locali, diferențele sunt semnificative, iar alegerea depinde de priorități: preț, prospețime sau comoditate.

Varza albă reprezintă un bun exemplu.

La Mega Image, varza albă proaspătă se vinde cu 2,99 lei/kg pentru un pachet de aproximativ 3 kg, iar varianta marca „Gusturi Românești” ajunge la 3,79 lei/kg. La Penny, prețul pentru 1 kg de varză albă este 2,29 lei cu card și 2,99 lei fără card, iar Carrefour oferă varză murată bio la 3,99 lei pentru 680 g.

În comparație, producătorii locali din Buzău vând varza cu 3 lei/kg, ceea ce o face foarte competitivă, mai ales dacă nu dispui de carduri de fidelitate.

Ceapa galbenă și roșiile, de asemenea, arată o ușoară diferență între supermarket și piață.

Penny vinde ceapa cu 1,79 lei/kg cu card și 2,15 lei fără card, în timp ce roșiile costă 5,49 lei/kg cu card și 6,79 lei fără.

La piață, prețurile pentru ceapă și roșii sunt comparabile, însă calitatea produselor locale, fără ambalaj și tratamente, poate cântări mai mult pentru cumpărătorii atenți la prospețime.

Vinetele, disponibile în Penny la 5,99 lei/kg cu card și 7,49 lei/kg fără card, sunt oferite de producătorii locali la 6 lei/kg, aproape egal cu supermarketul, dar cu avantajul gustului autentic.

În același timp, strugurii autohtoni fac diferența: Penny vinde struguri negri cu 6,49 lei/kg cu card și 8,99 lei fără card, în timp ce varietățile locale precum Hamburg, Ottonel sau Tămâioasă se găsesc la 3–3,5 lei/kg.

Prunele și merele urcă prețurile în supermarket: prunele la Penny costă 5,49 lei/kg cu card și 6,79 lei fără, merele Starkrimson 5,29–6,99 lei/kg, iar merele roșii 4,79–5,99 lei/kg.

În piața locală, merele sunt mai accesibile, la doar 4 lei/kg, iar consumatorii care cumpără struguri locali plătesc doar 3 lei/kg, față de prețurile dublate din supermarket.

Nucile și castanele reprezintă un alt exemplu: Penny vinde nuci între 19,99 și 22,99 lei/kg și castane între 12,99 și 14,99 lei/kg, în timp ce producătorii locali oferă alune între 15 și 20 lei/kg, iar castanele sunt mai greu de găsit, dar calitatea produselor locale justifică adesea prețul.

Alte produse de sezon, precum ardeii iuți sau ardeii Kapia, castraveții proaspeți, conopida, galbiorii proaspeți sau ghebele și opinticii congelați, se găsesc exclusiv la piață la prețuri ce variază între 5 lei/kg pentru castraveți și 50 lei pentru sacul de 10 kg de ardei Kapia.

Gogonelele crocante costă 3 lei/kg, iar cele pentru murături 5 lei/kg.

Hribii congelați au prețuri între 35 și 45 lei/kg, în funcție de calitate și ambalaj.

Trufele negre proaspete de toamnă pot ajunge la 200 lei/100 g, produse greu de găsit în supermarketuri.

Varza de Buzău și vinetele locale, la 3 lei/kg și respectiv 6 lei/kg, completează oferta pieței, fiind produse tradiționale care aduc gust autentic la mese.

Chiar dacă supermarketurile oferă confort, ambalaje standardizate și promoții pentru deținătorii de carduri de fidelitate, piața locală rămâne alegerea ideală pentru cei care caută produse proaspete, autentice și la prețuri competitive, mai ales când vine vorba de delicatese precum trufele sau hribii congelați. Alegerea finală depinde de prioritățile fiecărui cumpărător: comoditate sau economia.