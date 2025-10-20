Pensionarii, persoanele cu dizabilități și familiile cu venituri mici din Năvodari vor primi, înainte de Crăciun, un ajutor financiar din partea primăriei. Valoarea sprijinului este de 125 de lei, iar cererile pot fi depuse până la sfârșitul lunii noiembrie.

Primăria orașului Năvodari a anunțat lansarea programului de acordare a tichetelor sociale de Crăciun pentru anul 2025. Ajutorul se adresează persoanelor cu venituri reduse, pensionarilor și celor cu dizabilități. Valoarea sprijinului financiar este de 125 de lei, iar cererile se pot depune în perioada 20 octombrie – 28 noiembrie 2025.

Distribuirea tichetelor va avea loc între 15 și 19 decembrie, prin intermediul Poștei Române. Reprezentanții primăriei spun că această măsură are scopul de a sprijini persoanele vulnerabile în perioada sărbătorilor de iarnă.

„Direcția Asistență Socială primește cererile pentru acordarea tichetelor sociale cu ocazia Crăciunului 2025, oferite de Primăria Năvodari persoanelor defavorizate din oraș”, se precizează în anunțul instituției.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 35/21.02.2024, sprijinul financiar este destinat mai multor categorii de persoane:

beneficiarii de venit minim de incluziune, conform Legii nr. 196/2016;

persoanele cu handicap accentuat sau grav;

pensionarii cu venituri nete mai mici sau egale cu 1.450 de lei;

persoanele peste 60 de ani fără venituri.

Pentru pensionarii cu venituri de până la 1.281 de lei, ajutorul este de 125 de lei, iar pentru cei care încasează între 1.282 și 1.450 de lei, suma acordată este de 75 de lei.

Cererile se depun la Cantina de Ajutor Social, situată pe strada Sănătății nr. 2, cu intrarea dinspre Serviciul de Taxe și Impozite. Programul de lucru este de luni până vineri, între orele 8:30 – 12:00, iar joia între 13:00 – 17:00.

Formularul de cerere poate fi ridicat direct de la sediul Direcției de Asistență Socială sau descărcat de pe site-ul oficial al Primăriei Năvodari.

Solicitanții trebuie să prezinte:

actul de identitate, în original și copie;

cuponul de pensie, în cazul pensionarilor;

certificatul de încadrare în grad de handicap, pentru persoanele cu dizabilități.

După încheierea perioadei de înscrieri, între 15 și 19 decembrie 2025, poștașii vor distribui tichetele sociale direct la domiciliul beneficiarilor, astfel încât sprijinul să ajungă la timp înainte de sărbătorile de iarnă.