Comisia Europeană a semnat, luni, un protocol de modificare care consolidează acordul de cooperare fiscală existent cu Elveţia, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Documentul adoptat marchează o etapă importantă în relațiile bilaterale dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană în domeniul fiscal, având ca obiectiv principal extinderea și modernizarea cadrului de schimb automat de informații privind conturile financiare.

Prin noul protocol, schimbul de date dintre UE și Elveția va acoperi nu doar conturile bancare tradiționale, ci și produsele de monedă electronică și monedele digitale, în contextul creșterii utilizării acestor instrumente financiare pe piața globală. În același timp, vor fi introduse cerințe mai stricte privind diligența și raportarea, menite să sporească transparența și să reducă riscul de utilizare abuzivă a sistemului financiar.

Protocolul stabilește, de asemenea, un nou mecanism de cooperare între Uniunea Europeană și Elveția pentru recuperarea creanțelor din domeniul taxei pe valoarea adăugată (TVA). În plus, părțile se angajează să analizeze posibilitatea extinderii asistenței reciproce și în ceea ce privește alte tipuri de creanțe fiscale, consolidând astfel capacitatea administrativă a autorităților fiscale din ambele jurisdicții.

Această modernizare a acordului este considerată un pas semnificativ în lupta împotriva fraudei și evaziunii fiscale, având în vedere rolul crucial al schimbului de informații pentru identificarea și sancționarea activităților ilicite transfrontaliere. Potrivit Comisiei, „acest lucru marchează un pas important în lupta împotriva fraudei şi evaziunii fiscale. Această actualizare este un pas necesar pentru a asigura alinierea în continuare la Directiva UE privind cooperarea administrativă (DAC) şi la standardele OCDE.”

Începând cu 2015, Uniunea Europeană a participat activ la sistemul global de schimb automat de informații financiare bazat pe Standardul comun de raportare (CRS) elaborat de OCDE. Acest sistem obligă instituțiile financiare să furnizeze autorităților fiscale informații despre conturile deținute de nerezidenți, în scopul prevenirii evaziunii.

Actualizările recente ale CRS, menite să reflecte noile realități digitale și financiare, au făcut necesară revizuirea acordului UE–Elveția. Modificările au fost aprobate în unanimitate de Consiliul Uniunii Europene, demonstrând sprijinul statelor membre pentru întărirea cooperării fiscale. La cererea Consiliului, protocolul include acum și prevederi detaliate privind recuperarea taxelor datorate, sporind eficiența mecanismelor de colectare.

Semnarea protocolului cu Elveția vine în completarea unui pachet mai larg de inițiative europene menite să consolideze echitatea fiscală la nivel global. Protocoale de modificare similare au fost semnate recent cu Andorra, Liechtenstein, Monaco și San Marino, state cu regimuri fiscale speciale, dar cu care Uniunea Europeană menține parteneriate economice strânse.

„Adoptarea celor cinci protocoale consolidează poziţia de lider a UE în ceea ce priveşte asigurarea unor practici fiscale echitabile şi transparente la nivel mondial”, se arată în comunicatul oficial al Comisiei Europene.

Prin aceste acțiuni coordonate, Uniunea Europeană își reafirmă angajamentul față de transparență, responsabilitate fiscală și cooperare internațională, într-un context economic tot mai interconectat, în care combaterea evaziunii și a spălării banilor rămâne o prioritate comună.