Cristian Păun a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care spune că potrivit datelor UE din 2022, România avea circa 31% din PIB în economia subterană, situându-se în top trei european.

Analizând datele mai atent, acesta a remarcat că o parte semnificativă a acestei economii, aproximativ 10% din PIB, reprezenta autoconsum, care nu poate fi fiscalizat, iar această proporție crește proporțional cu nivelul perceput al nedreptății fiscale.

”Lăsând la o parte gluma, omul de la ANAF are dreptate să pună la îndoială metodologia folosită de profesorul Schneider când vine vorba de economie subterană (link în comentarii cu studiul cu pricina). Ultimele date disponibile de la UE, din 2022, arătau o situație deloc roz pentru noi. Vreo 31% din PIB, eram în top 3 pe economie subterană. Intrând în măruntaiele estimărilor însă, nu ai cum să nu observi un lucru ciudat: mult din economia subterană de la noi este autoconsum, vreo 10% din PIB. Pe acesta nu ai cum să îl fiscalizezi niciodată. Mai mult, crește procentul direct proporțional cu nedreptatea fiscală: taxe prea mari și prea multe de care primim prea puțin. Deci, nu ai cum să nu te întrebi pe bună dreptate ce are gemul (de plăcere sau nu) cu economia subterană”, spune acesta.

El a subliniat că evaziunea fiscală și munca la negru, estimate la 7% și respectiv 4–5% din PIB, generau „gap-ul” de TVA, comparabil cu cel din Germania, și că acesta nu trebuie pus pe seama autoconsumului.

”Totuși, tot din datele alea aflăm că evaziunea fiscală e vreo 7% din PIB și munca la negru vreo 4-5% din PIB (date rămase la 2022, neactualizate). Aici e și gap-ul de TVA. La evaziunea fiscală. Record. Egal în sumă cu cel al Germaniei. Deci nu în gem (autoconsum) trebuie căutat „gap-ul” ăla.”, adaugă el.

Cristian Păun mai observa că economia subterană este greu de estimat și că produsele realizate pentru consum propriu, cum ar fi zacusca sau animalele sacrificate de sărbători, nu pot fi fiscalizate.

În acest context, el considera că nemulțumirea publicului este explicabilă, având în vedere povara fiscală semnificativă și impactul acesteia asupra veniturilor oamenilor.