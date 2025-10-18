Mai mulți consultanți financiari de top din marile bănci internaționale avertizează că Statele Unite se îndreaptă spre o nouă recesiune. Printre cauzele invocate se numără conflictul comercial prelungit, blocajul bugetar și instabilitatea politică.

Strategul global al J.P. Morgan Asset Management, David Kelly, a atras atenția într-un comentariu recent că „SUA se apropie de faliment”, însă procesul se desfășoară lent, motiv pentru care piețele nu dau încă semne de panică, potrivit Fortune.

Kelly consideră că economia americană este prinsă între mai multe presiuni – de la tensiunile geopolitice și comerciale, până la schimbările legislative și închiderile guvernamentale repetate – iar principala provocare pe termen lung rămâne finanțarea datoriei publice.

Datoria națională a SUA a depășit pragul de 37,8 trilioane de dolari, iar numai dobânzile aferente ajung la 1,2 trilioane de dolari. Atât șeful JPMorgan, Jamie Dimon, cât și președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, s-au declarat îngrijorați de amploarea problemei.

Kelly explică faptul că investitorii nu se așteaptă la un colaps imediat, ci la o degradare graduală a finanțelor federale:

„Întrebarea pe care mi-o pun cel mai frecvent investitorii și consilierii financiari este: «Când ne va exploda datoria federală în fața tuturor?» Răspunsul meu obișnuit este că, deși vom da faliment, o vom face încet…”, afirmă el, menționând că piețele de obligațiuni sunt perfect conștiente de această evoluție.

Deși în prezent SUA se poate împrumuta pe 30 de ani cu o dobândă de aproximativ 4,6%, semn că investitorii au încă încredere, Kelly atrage atenția că situația se poate schimba rapid.

El notează că raportul datorie-PIB a ajuns la aproape 100% și ar putea depăși acest prag în următorul an fiscal.

„Pornind de la aceste niveluri, dacă PIB-ul nominal crește cu aproximativ 4,5% în viitor […] orice deficit bugetar peste 4,5% va duce la creșterea raportului datorie-PIB”, explică analistul.

În opinia sa, investitorii ar trebui să-și diversifice portofoliile, întrucât „există pericolul ca alegerile politice să ducă la o deteriorare mai rapidă a finanțelor federale, ceea ce duce la o scădere a ratelor dobânzilor pe termen lung și la un dolar mai slab.”

Mark Zandi, economistul-șef de la Moody’s Analytics, a transmis la rândul său, într-un raport citat de Business Insider, că SUA este „în pragul unei recesiuni”. Potrivit lui, în iulie 2025, peste 53% dintre industriile americane raportau concedieri.

Zandi subliniază că „șomajul este un indicator întârziat”, iar scăderea numărului de lucrători străini face ca acest indicator să fie tot mai puțin relevant pentru anticiparea recesiunii.

Un alt economist de top a mers chiar mai departe, afirmând că următoarea criză ar putea fi sistemică, cauzată de combinația dintre o datorie publică nesustenabilă și slăbiciunea tot mai evidentă a dolarului american.

Economiștii estimează că fiecare săptămână de paralizie guvernamentală reduce creșterea economică trimestrială cu aproximativ 0,1%. În același timp, industria manufacturieră s-a contractat în ultimele luni, iar agricultura este afectată de costurile în creștere și de scăderea prețurilor la culturile de bază.

Piața imobiliară suferă și ea: numărul de noi proiecte de construcții este la un minim istoric, potrivit unei analize The Atlantic.

Într-o notă pesimistă, Mike Wilson, directorul de investiții al Morgan Stanley, consideră că economia americană nu intră abia acum în recesiune, ci traversează o „recesiune continuă” care durează deja de trei ani.