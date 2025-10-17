Conducători de nivel superior din Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene au sugerat, în discuții exclusive cu CNBC, că ciclul actual de scădere a dobânzilor se apropie de final sau s-a încheiat deja, pe fondul unei economii europene relativ stabile, dar încă expuse unor riscuri moderate, potrivit raportării CNBC.

Martin Kocher, guvernatorul Băncii Naționale a Austriei și membru al Consiliului BCE, a declarat că Europa se află într-o situație favorabilă și că politica actuală poate fi menținută, cu condiția să nu apară evenimente neașteptate sau perturbări majore.

”În acest moment, cred că suntem într-un loc potrivit. Nu există motive să schimbăm ceva, decât dacă apar evenimente care ne obligă. Da, ciclul de relaxare este aproape de sfârşit sau la final, dar nu este cazul să ne angajăm public în această privinţă,” a spus Kocher la reuniunile anuale FMI şi Băncii Mondiale de la Washington.

El a subliniat că favorizează o strategie flexibilă, evaluată pas cu pas la fiecare reuniune, în locul unor angajamente ferme care ar putea fi dificil de respectat pe termen lung de către BCE.

Joachim Nagel, președintele Bundesbank, a menționat că inflația va continua să fie un fenomen constant, însă politica curentă privind ratele dobânzilor este stabilă și nu presupune ajustări imediate.

”Nu văd motive să modificăm ceva, dacă nu apar elemente noi – şi, sincer, nu văd de unde ar putea veni,” a spus el.

Nagel a caracterizat disputele comerciale internaționale și tarifele americane drept „o situație defavorabilă pentru toate părțile”, însă a evidențiat stabilitatea economiei germane, subliniind că prognozele pentru 2025–2027 s-au ameliorat, cu Goldman Sachs anticipând o creștere de 1,4% în 2026 și 1,8% în 2027.

Kocher a menționat că efectele tarifelor americane asupra economiei europene nu se reflectă încă în statistici, deși este posibil să se manifeste treptat. În același timp, el a subliniat că noul acord comercial dintre SUA și UE aduce un nivel sporit de predictibilitate pentru perioada următoare.

François Villeroy de Galhau, guvernatorul Băncii Franței, a afirmat că BCE ar trebui să urmeze o abordare pragmatică și flexibilă, precizând că, deși instituția se află într-o situație favorabilă, această poziție nu este permanentă și necesită adaptare constantă.

Villeroy a sugerat că următorul pas al BCE ar putea fi o scădere a dobânzii, mai degrabă decât o creștere, ținând cont de climatul politic mai stabil din Franța, după ce premierul Sébastien Lecornu a amânat reforma pensiilor până după alegerile din 2027.

Pierre Wunsch, guvernatorul Băncii Naționale a Belgiei, a avertizat că șansele unei noi reduceri a dobânzii au scăzut considerabil în ultimele săptămâni, parțial ca urmare a aprecierei monedei euro.

”Inflaţia în servicii este încă la 3%, ceea ce trebuie monitorizat atent. În schimb, la bunuri şi energie ne aflăm aproape de 0–1%, ceea ce trage inflaţia generală în jos,” a spus el, adăugând că în 2026 inflaţia va fi substanţial mai redusă.

Kocher a subliniat necesitatea modernizării piețelor de capital din Europa, indicând rapoartele lui Mario Draghi și Enrico Letta ca un ghid util pentru creșterea competitivității.

”Avem prea puţine investiţii, mai ales pentru tranziţia energetică şi infrastructură,” a spus el.

Piața a reacționat pozitiv la aceste comentarii, percepându-le ca o confirmare a stabilității BCE și ca un indiciu că perioada de relaxare monetară, marcată de peste doi ani de ajustări succesive ale dobânzii de referință, ar putea să se încheie.