Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a anunțat că în perioada următoare vor fi plătite facturi de 2,5 miliarde de lei pe Programul „Anghel Saligny”. El a explicat că este vorba despre toate facturile depuse în platforma ministerului până pe 19 iulie, indiferent dacă sunt pentru apă, canal, gaz sau drumuri.

Cseke a precizat că, împreună cu Ministerul de Finanţe şi cu prim-ministrul, au găsit soluţii pentru a face o plată mare în luna octombrie. Ba mai mult, el a menţionat că toate facturile depuse până pe 13-15 septembrie pe Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) vor fi plătite de Ministerul Dezvoltării, ceea ce este important pentru antreprenori.

„E important că am reuşit, împreună cu Ministerul de Finanţe şi cu prim-ministrul, să găsim soluţii astfel încât să avem o plată consistentă pe luna octombrie. Pe Programul ‘Anghel Saligny’ vor fi plătite facturi în valoare de 2,5 miliarde de lei, ceea ce înseamnă că toate facturile depuse în platforma ministerului până în 19 iulie, indiferent de domeniul pe care s-au depus, apă, canal, gaz sau drumuri, vor fi achitate. Respectiv pe Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, toate facturile care sunt până în 13-15 septembrie, vor fi achitate de către Ministerul Dezvoltării, ceea ce e important pentru antreprenori”, a afirmat Attila.

Ministrul a explicat că va exista buget și pentru ultimele două luni din an, astfel încât să se ajungă cât mai aproape de plata integrală a facturilor pentru aceste lucrări. El a subliniat că este un mesaj important pentru că investițiile sunt esențiale, fiind considerate motorul economiei.

Acesta a menționat că anul bugetar 2025 a fost unul dificil pentru investiții deoarece încă din februarie s-au prioritizat plățile aferente acestora.

„Este un mesaj important, investiţiile sunt importante pentru că ele sunt motorul economiei din punctul nostru de vedere”, a punctat Attila, fiind prezent, la Sebeş, la inaugurarea primei creșe construite în Alba prin Programul Guvernamental „Sfânta Ana”.

Programul „Anghel Saligny”, lansat în 2021 de guvernul condus de Florin Cîțu, a avut ca obiectiv declarat modernizarea comunităților locale.

În practică, el a reprezentat o continuare a controversatului Plan Național de Dezvoltare Locală (PNDL), considerat o sursă de finanțare cu caracter clientelar, în care fondurile erau distribuite adesea pe criterii politice. Potrivit Expert Forum, primarii afiliați puterii au beneficiat de până la trei ori mai multe fonduri decât cei din opoziție prin intermediul PNDL.

Inițial estimat la un buget de 50 de miliarde de lei până în 2028, ulterior majorat la 53 de miliarde de lei din cauza inflației, programul „Anghel Saligny” a sprijinit în ultimii ani investiții în infrastructura locală.

Fondurile au fost utilizate pentru modernizarea drumurilor județene și locale, extinderea rețelelor de apă și canalizare, construirea stațiilor de epurare a apei și dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale.