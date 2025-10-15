Marți seară, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că principalul obiectiv al bugetului de anul viitor îl va reprezenta implementarea proiectelor din Planul Național de Redresare și Reziliență, care trebuie duse la bun sfârșit până în luna august.

Celelalte proiecte de investiţii vor fi finanţate în măsura posibilităţilor bugetare, în funcţie de fondurile disponibile.

Ministrul Cseke Attila a subliniat că, în ceea ce privește bugetul pentru 2026, accentul principal va fi pus pe PNRR, întrucât acest program are un termen limită clar, stabilit pentru luna august a anului viitor.

”Cel mai important mesaj al nostru este acela că PNRR va avea prioritate. Pentru simplul motiv că acesta are un termen clar, august anul viitor”, a declarat, marţi seară, la TVR Info, ministrul Cseke Attila, referindu-se la bugetul pentru 2026.

Ministrul Dezvoltării a arătat că prioritatea principală trebuie să rămână PNRR, întrucât acest program se apropie de final și există riscul pierderii fondurilor dacă nu se concentrează suficient efort, resurse și forță de muncă în direcția finalizării proiectelor incluse în el.

”Dar ceea ce trebuie să fie prioritate este PNRR, pentru că acela se închide (…) Deci acolo trebuie să ne axăm. Acolo trebuie să prioritizăm, acolo trebuie să avem forţă de muncă, pentru că banii s-ar putea pierde”, a mai declarat ministrul Dezvoltării.

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, a apreciat că Executivul ar trebui să manifeste deschidere spre compromis, pentru a transmite public o imagine unitară și consecventă.

Marți seară, la TVR Info, Cseke Attila a explicat că nu s-a pus problema unei retrageri din coaliție, ci mai degrabă a recunoașterii faptului că, într-o alianță formată din patru partide, fiecare are propriile priorități. El a subliniat că, în ceea ce privește măsurile de redresare economică și stimularea investițiilor, poziția Ministerului Dezvoltării este una favorabilă acestor inițiative.

„Nu a fost discuția în sensul că ne retragem. Trebuie să acceptăm că într-o coaliție cu patru partide, sigur fiecare își urmărește un anumit proiect. Ideea de redresare, de măsuri de stimulare a economiei, de măsuri de stimulare a investițiilor, Ministrul Dezvoltării nu poate fi decât de acord”, a afirmat Cseke, marți seara la TVR Info.

Ministrul a menționat că UDMR intenționează să prezinte propriile inițiative pentru susținerea investițiilor și a domeniului construcțiilor, subliniind totodată că propunerile economice avansate de PSD urmează să fie examinate în detaliu în cadrul reuniunii coaliției programate pentru săptămâna viitoare.

El a arătat că, în opinia sa, mesajul transmis de coaliție în spațiul public nu reflectă suficient coerență și fermitate. În același timp, a subliniat că, într-o alianță formată din patru partide, este necesar ca fiecare formațiune să fie dispusă la compromis și la ajustarea propriilor poziții pentru menținerea echilibrului intern.