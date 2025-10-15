Parcul fotovoltaic Satu Mare 2, cu o putere instalată de 27,056 MW, a devenit operațional, în urma unei investiții de peste 20 de milioane de euro, a anunțat Grupul Electrica într-un comunicat transmis miercuri către AGERPRES.

„Punerea în funcțiune a parcului fotovoltaic Satu Mare 2 nu reprezintă doar o investiție, ci și un pas concret în direcția dezvoltării sustenabile a României. Acest proiect arată că fondurile disponibile pot fi transformate în proiecte reale, cu beneficii directe pentru comunități și pentru mediu. Vom continua să extindem portofoliul de energie regenerabilă, să diminuăm amprenta de carbon și să sprijinim tranziția energetică a țării”, a declarat Alexandru Chiriță, directorul general al Electrica.

Proiectul este amplasat în apropierea comunei Botiz, județul Satu Mare, și include o centrală fotovoltaică cu o capacitate de 27,056 MW, o stație de transformare 110/20 kV și lucrările necesare conectării la rețeaua de distribuție. Finanțarea a fost asigurată parțial prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Conform datelor comunicate, noul parc va contribui la creșterea ponderii energiei verzi în mixul energetic al Grupului Electrica, reducând totodată emisiile de carbon și sprijinind furnizarea de energie curată și accesibilă pentru consumatorii locali și pentru economia națională.

Prin acest proiect, Electrica își consolidează direcția strategică de a dezvolta soluții energetice durabile, de a-și diversifica portofoliul și de a integra tehnologii moderne menite să crească eficiența și să respecte cerințele de mediu. Totodată, compania își reafirmă angajamentul față de obiectivele de decarbonizare asumate la nivel național și european, contribuind la o economie mai sustenabilă și competitivă.

Grupul Electrica este unul dintre principalii actori de pe piața românească de distribuție, furnizare și producție de energie electrică, dar și un furnizor important de servicii energetice. Compania deservește aproximativ patru milioane de clienți din 18 județe (Transilvania Nord, Transilvania Sud și Muntenia Nord) pentru distribuția energiei, iar la nivel național oferă servicii de furnizare și întreținere energetică.

Electrica S.A., compania-mamă a grupului, este listată din iulie 2014 la bursele de valori din București și Londra, având capital majoritar privat.