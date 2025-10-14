Apple a spus că își mărește mult proiectele de energie curată în Europa. Compania dezvoltă acum parcuri solare și eoliene mari în România, Italia, Grecia, Polonia și Letonia. Ba mai mult, un nou parc solar din Spania a început deja să funcționeze. Toate aceste proiecte, operate de Apple, vor adăuga în următorii ani aproximativ 650 MW de energie verde în rețelele europene, cu o investiție de peste 600 de milioane de dolari. Ele vor produce peste un milion de megawați-oră de energie curată, suficientă pentru a acoperi nevoile de energie ale utilizatorilor Apple până în 2030.

Apple a menționat că aceste acțiuni fac parte din planul companiei de a deveni neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon până la sfârșitul deceniului. Compania sprijină dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă pentru a compensa energia folosită de clienții din Europa atunci când își încarcă dispozitivele Apple.

Până în 2030, Apple vrea ca toată energia folosită de clienții săi din lume pentru a-și alimenta produsele să provină din surse curate, prin conectarea de noi parcuri solare și eoliene. Extinderea proiectelor din Europa este un pas important spre acest scop.

Lisa Jackson, vicepreședinte responsabil de mediu, politici și inițiative sociale la Apple, a spus că firma își dorește ca până în 2030 clienții să știe că energia folosită pentru a-și încărca iPhone-urile și MacBook-urile este compensată integral cu energie curată.

„Ne dorim ca până în 2030, clienții noștri să știe că toată energia pe care ei o folosesc pentru a-și încărca iPhone-urile sau pentru a-și alimenta MacBook-urile este compensată cu energie curată”, a spus ea.

Ea a spus că noile proiecte pe care Apple le dezvoltă în Europa vor ajuta compania să își atingă obiectivul propus pentru anul 2030.

Apple a explicat că, în 2024, folosirea produselor sale – adică energia folosită pentru încărcarea și alimentarea dispozitivelor – a reprezentat aproximativ 29% din totalul emisiilor sale de gaze cu efect de seră. Pentru a reduce aceste emisii, compania sprijină proiecte de energie regenerabilă care au un impact cât mai mare asupra rețelelor electrice din lume. Scopul este să se evite emisiile de carbon produse atunci când oamenii își încarcă dispozitivele Apple.

Strategia Apple ține cont de regiunile în care produsele sale sunt folosite cel mai des. În același timp, compania încearcă să protejeze comunitățile și natura și să se concentreze pe proiecte din zone unde rețelele electrice produc în prezent mai mult carbon.

Apple a spus că, în Europa, ajută la construirea unor proiecte mari de energie verde care vor adăuga până în 2030 aproximativ 3.000 gigawați-oră de energie regenerabilă în sistemul energetic în fiecare an.

În România, Apple plănuiește să cumpere energie de la un parc eolian de 99 MW aflat în județul Galați. Parcul este construit de compania OX2 pentru Nala Renewables, iar acordul este pe termen lung.

În Italia, Apple colaborează cu ENGIE pentru dezvoltarea unor proiecte solare și eoliene cu o putere totală de 129 MW. Primul proiect solar, aflat în Sicilia, urmează să fie conectat la rețea în această lună.

Apple a sprijinit construirea unui parc solar de 131 MW în Segovia, Spania, realizat de compania Ib Vogt. Acesta a devenit operațional la începutul anului.

În Grecia, compania a semnat un acord pe termen lung pentru a sprijini un proiect solar de 110 MW, deținut de HELLENiQ Renewables. Proiectul este acum complet funcțional și ajută țara să treacă la energie curată.

În Polonia, Apple a ajutat la finalizarea unui parc solar de 40 MW al companiei Econergy, care va începe să funcționeze în acest an.

În Letonia, Apple a semnat unul dintre primele acorduri mari de cumpărare de energie verde din țară, cu compania European Energy. Prin acest acord, Apple va lua energie de la una dintre cele mai mari ferme solare din Letonia, care va adăuga 110 MW de energie curată în rețea atunci când va fi gata.

„Suntem încântați să colaborăm cu Nala Renewables pentru livrarea parcului eolian Green Breeze de 99 MW și cu Apple pentru acordul de achiziție a energie asociat. Fiind primul proiect OX2 în România, acesta marchează un moment important într-o piață cu un potențial puternic pentru energie regenerabilă”, a declarat Lăcrămioara Diaconu-Pințea, Country Manager, OX2 România.

Pe lângă aceste investiții legate de folosirea produselor sale, Apple și partenerii săi susțin peste 19 gigawați de energie regenerabilă, folosiți pentru a alimenta operațiunile companiei la nivel mondial și lanțul său de producție.