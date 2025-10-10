ENGIE Romania anunță intenția de a dezvolta două proiecte importante de stocare a energiei electrice în baterii, în județele Galați și Sibiu, contribuind astfel la modernizarea sistemului energetic național și la atingerea obiectivului global al Grupului ENGIE de a atinge o capacitate instalată de 95 GW în energie regenerabilă și stocare până în 2030.

Primul proiect va fi implementat în cadrul parcului eolian operațional din comuna Băleni, județul Galați, care are o capacitate instalată de 50 MW.

Sistemul de baterii va avea o putere de 5 MW și o capacitate de stocare de 10 MWh, permițând livrarea energiei în rețea timp de două ore la capacitate maximă, prin tehnologia de tip LFP (lithium iron phosphate), recunoscută pentru durabilitate și siguranță. Configurația va permite, de asemenea, extinderea duratei de livrare de la 2 la 4 ore, în funcție de cerințele viitoare ale rețelei.

Sistemul este conceput să preia surplusul de energie atunci când producția depășește capacitatea rețelei și să furnizeze, în principal, servicii de sistem (reglaj de frecvență, echilibrare etc) și servicii de echilibrare pentru centrala eoliană.

Lucrările de construcție sunt planificate să înceapă în primul trimestru al anului viitor, iar punerea în funcțiune este estimată pentru vara anului 2026.

Cel de-al doilea proiect va fi amplasat în localitatea Șelimbăr, județul Sibiu. ENGIE Romania a achiziționat recent drepturile asupra proiectului, iar lucrările de construcție fiind planificate să înceapă în luna noiembrie 2025.

Cu o putere instalată de 80 MW și o capacitate de stocare de 160 MWh, proiectul reprezintă o investiție semnificativă în zona centrală a țării. Sistemul va fi construit pe un teren de aproximativ 2 hectare și va utiliza tehnologia LFP, asigurând stabilitate și siguranță operațională. ENGIE analizează, de asemenea, o potențială extindere a duratei de stocare de la 2h la 4h.

Proiectul este în stadiul ”Ready-to-Build”, având toate autorizațiile necesare pentru demararea lucrărilor. Intrarea în operare comercială este prevăzută pentru trimestrul al patrulea 2026.

Odată cu creșterea nevoii de soluții avansate de flexibilitate a rețelei, sistemele de stocare a energiei în baterii joacă un rol esențial în echilibrarea cererii și ofertei și în consolidarea securității energetice a României.

Ambele proiecte, cuprinse între 5 MW/10 MWh și 80 MW/160 MWh, vor putea livra energie electrică în rețea timp de două ore la capacitate maximă, contribuind astfel la îmbunătățirea stabilității acesteia și la reducerea dezechilibrelor.