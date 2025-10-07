ENGIE Franța a lansat o ofertă prin care oamenii pot primi energie electrică gratuită două ore pe zi. Nicolas Richard, CEO al ENGIE România, a spus că acest lucru este posibil datorită digitalizării sistemului energetic și capacității de a redistribui eficient energia în exces către consumatori.

El a menționat că România ar putea să urmeze exemplul Franței și să adopte soluții similare, pentru o piață energetică mai eficientă și care să aducă beneficii reale consumatorilor. Richard a subliniat că este nevoie de o campanie comună între sectorul privat, presă și autorități pentru a explica avantajele concurenței pe piața liberă.

El a explicat că un sistem concurențial nu este util dacă nu aduce beneficii reale pentru client, iar obiectivul trebuie să fie întotdeauna avantajul consumatorului, comunicat clar. Richard a atras atenția că prețurile energiei vor fi mai volatile în viitor, din cauza vremii și a altor factori naturali, ceea ce impune un sistem energetic mai flexibil.

„Cred că este nevoie de o campanie comună – din partea sectorului privat, a presei și a autorităților, pentru a explica beneficiile concurenței pe piața liberă. Degeaba avem un sistem concurențial dacă nu produce beneficii reale pentru clientul final. Obiectivul trebuie să fie avantajul clientului, iar comunicarea acestui lucru este esențială”, a precizat CEO-ul ENGIE România.

Pentru a face față acestei schimbări, ENGIE propune soluții precum baterii de stocare, mecanisme „gas-to-power” și, mai ales, sisteme digitale de management în timp real. Acestea permit un control mai bun al resurselor și o utilizare mai eficientă a energiei, aducând beneficii directe consumatorilor.

El a vorbit și despre schimbările din piața de energie din România după eliminarea plafonului de preț, la 1 iulie 2023. Richard a menționat că înainte de această modificare, piața era subvenționată și reglementată, iar după desființarea plafonului, ENGIE a observat o creștere a numărului de clienți noi, aproximativ 300–350 pe zi.

Richard a spus că piața s-a mișcat vizibil față de perioada anterioară, dar consideră că numărul de clienți care schimbă furnizorul este încă mic. El a subliniat că ar trebui să se comunice mai mult că schimbarea furnizorului de electricitate sau gaze este simplă și rapidă.