Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Constanța a decis, în ședința de luni la prânz, suspendarea cursurilor în toate școlile din județ. Măsura se aplică pe întreaga durată a avertizării meteorologice de Cod Roșu emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), care anunță cantități record de precipitații și vânt puternic.

Potrivit autorităților, prognoza indică ploi ce pot depăși 90 – 120 de litri pe metru pătrat și rafale de vânt ce pot provoca pagube importante. Din aceste motive, CJSU a decis că desfășurarea cursurilor ar reprezenta un risc major pentru elevi și personalul din unitățile de învățământ.

Prefectul județului Constanța, Teodor Adrian Picoiu, a anunțat decizia în cadrul unei conferințe de presă:

„Începând de mâine până poimâine, municipiul Constanța și județul Constanța se află sub cod roșu de ploi abundente. A treia hotărâre pe care am adoptat-o este aprobarea suspendării cursurilor, la nivel județean. A fost aprobată suspendarea cursurilor de miercuri la nivel judeţean. Urmează ca hotărârea să fie transmisă Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru a fi aprobată. Am preferat să fim preventivi.”, a declarat oficialul.

Autoritățile locale au subliniat că decizia este una preventivă, luată pentru a evita deplasările în condiții meteo periculoase și pentru a permite echipelor de intervenție să gestioneze mai eficient posibilele efecte ale furtunii.

„Fac un apel ferm către populaţie să evite orice deplasare neesenţială. Vă rugăm să rămâneţi în locuinţe, nu mergeţi în centre comerciale, spaţii publice sau alte locuri care presupun deplasări inutile. Situaţia meteorologică prognozată este extrem de serioasă şi există riscuri reale de inundaţii şi alte pericole asociate fenomenelor extreme, similare celor care au afectat recent Bulgaria. Urmăriţi cu atenţie comunicatele oficiale şi respectaţi doar recomandările şi indicaţiile autorităţile, transmise prin canale oficiale.La toate primăriile din judeţ va fi asigurat serviciul de permanenţă pentru a preîntâmpina orice incident. Prioritatea absolută este siguranţa constănţenilor”, a mai transmis prefectul judeţului Constanţa.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Dobrogea a anunțat suplimentarea efectivelor operative în toate subunitățile. Echipele de intervenție sunt pregătite pentru acțiuni rapide, atât în cazul acumulărilor masive de apă, cât și în situațiile de urgență generate de vântul puternic.

Inspectorul-șef al ISU Dobrogea, Mihail Cristian Amarandei, a precizat că „va fi suplimentat personalul de intervenție, alocându-se resurse suplimentare. Suntem pregătiți pentru evacuări și pentru posibile blocaje în trafic.”

În plus, autoritățile recomandă locuitorilor să evite deplasările inutile și să rămână în siguranță pe durata codului roșu.

Sunt vizate în special zonele joase și cartierele unde, la precedentele episoade de ploi torențiale, s-au produs inundații semnificative. De asemenea, echipele de la serviciile publice locale și de la companiile de utilități sunt în alertă pentru a interveni în caz de avarii la rețelele de electricitate sau canalizare.

Măsurile de prevenție includ și monitorizarea permanentă a stării drumurilor județene și naționale. Se așteaptă ca, în cazul în care intensitatea fenomenelor meteo crește, circulația să fie restricționată pe anumite tronsoane pentru a preveni accidentele.

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Constanța a confirmat că hotărârea CJSU va fi comunicată oficial Ministerului Educației. Reprezentanții instituției au dat asigurări că orele pierdute de elevi vor fi recuperate ulterior, în funcție de calendarul stabilit la nivelul fiecărei unități școlare.

„Decizia a fost luată cu scopul de a proteja elevii și personalul școlar. Orele se vor recupera pe parcursul anului școlar, în conformitate cu metodologia în vigoare”, a precizat Sorin Mihai, reprezentantul ISJ Constanța.

Închiderea școlilor este o măsură excepțională, însă autoritățile locale au subliniat că prioritară rămâne siguranța copiilor. Elevii și părinții au fost anunțați prin canalele oficiale de comunicare, iar directorii unităților de învățământ au primit instrucțiuni clare privind modul de implementare a deciziei.

În paralel, Direcția Județeană de Sănătate Publică și Poliția au fost notificate să asigure sprijin logistic și operativ, în special pentru eventuale evacuări sau transporturi de urgență.

Județul Constanța este, până la acest moment, singurul care a cerut suspendarea cursurilor în baza avertizării meteo de Cod Roșu. Alte județe aflate sub aceeași avertizare – Călărași și Ialomița – nu au transmis încă solicitări similare către Ministerul Educației.

Potrivit unor surse din minister, cererea venită din partea autorităților constănțene este prima de acest fel din actualul an școlar. Decizia a fost posibilă după ce ANM a confirmat că zona Dobrogei urmează să fie lovită de ploi torențiale și rafale de vânt cu potențial de distrugere a infrastructurii.

Meteorologii au precizat că intensitatea precipitațiilor și a vântului se va menține ridicată pe parcursul a două zile consecutive, fiind posibil ca avertizarea să fie prelungită dacă situația o impune.

Autoritățile centrale au anunțat că monitorizează atent evoluția fenomenelor și sunt pregătite să acorde sprijin logistic și financiar județelor afectate. Totodată, Ministerul Educației a transmis că sprijină decizia luată la nivel local, subliniind că prioritatea rămâne siguranța elevilor.

