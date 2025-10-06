Potrivit Accuweather, primele ninsori în Capitală sunt așteptate spre sfârșitul lunii noiembrie, mai exact în zilele de 26 și 27 noiembrie 2025. Pe 26 noiembrie se prognozează lapoviță și ninsoare, cu o temperatură maximă de 5 grade și o minimă de –5 grade Celsius. În 27 noiembrie, maxima va rămâne tot de 5 grade, iar minima va urca ușor până la –3 grade Celsius.

În luna noiembrie, vremea va rămâne rece în București, cu temperaturi maxime ce nu vor depăși 16 grade Celsius și minime în jur de –5 grade. În majoritatea zilelor, cerul va fi înnorat, iar pe 25 noiembrie 2025 se așteaptă ploi abundente.

Astfel, noiembrie se anunță o lună rece, cu ninsori, temperaturi moderate și soare mai timid. Primele ninsori în Capitală sunt prognozate pentru 26 și 27 noiembrie 2025, iar momentul nu este departe.

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova a informat luni că traficul pe Transalpina rămâne în continuare închis, din cauza stratului de zăpadă de până la 40 de centimetri și a viscolului puternic.

”Având în vedere prognozele meteo şi starea părţii carosabile, zăpadă 20-40 cm, DN 67C, sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, rămâne închis circulaţiei rutiere pentru toate categoriile de autovehicule”, anunţă, luni, DRDP Craiova.

Meteorologii prognozează temperaturi scăzute, cantități însemnate de precipitații și ninsori în zonele montane înalte până joi. În următoarele două zile, mai multe regiuni ale țării vor fi sub avertizări cod galben și cod portocaliu, iar în județele Constanța, Călărași și Ialomița a fost emis cod roșu pentru ploi.

Administrația Națională de Meteorologie a emis marți o avertizare Cod Roșu pentru ploi abundente în mai multe județe din sud-estul României. Specialiștii avertizează că județele Constanța, Călărași și Ialomița vor fi cele mai afectate în intervalul marți dimineață – miercuri seară, când cantitățile de precipitații ar putea ajunge între 110 și 120 de litri pe metru pătrat.

Meteorologii precizează că în aceste zone se vor înregistra precipitații torențiale, cu acumulări rapide de apă și posibile revărsări ale cursurilor mici de apă. De asemenea, sunt anticipate inundații locale și formarea de torenți, în special în zonele joase sau slab drenate.

„Cantitățile de apă pot depăși 110–120 l/mp într-un interval scurt, ceea ce creează risc major de inundații locale și torenți”, se arată în avertizarea transmisă de ANM.

Avertizarea Cod Roșu a fost emisă după câteva zile cu ploi persistente și vânt puternic în mai multe regiuni ale țării. Autoritățile locale și Inspectoratul pentru Situații de Urgență monitorizează îndeaproape situația și au activat planurile de intervenție pentru a preveni efectele severe ale ploilor torențiale.

Populația este sfătuită să evite deplasările în zonele afectate și să urmărească constant informațiile meteorologice actualizate.