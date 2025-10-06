Fostul președinte Traian Băsescu a atras atenția asupra unui risc real în politica românească, avertizând că rezultatul alegerilor parlamentare ar putea fi influențat decisiv de partidul AUR, în contextul în care formațiuni similare cu ideologie de extremă dreapta câștigă tot mai mult teren în Europa. El a menționat că evoluțiile recente din alte state, cum ar fi Cehia, oferă un exemplu clar al modului în care partide noi sau radicale pot ajunge rapid la Putere, iar România nu este imună la acest fenomen.

„Există acest risc, uitați-vă doar la ce s-a întâmplat în Cehia. Trebuie prevenit, dar trebuie prevenit prin bătălie politică – adică domnii politicieni trebuie să înțeleagă că viitorul țării este în mâna lor și faptul că doar vin la televizor și spun câteva vorbe… ăștia sunt o mână. Dar, în afară de ăștia, trebuie să fie oamenii care să meargă în teritoriu, să discute cu localnicii, pentru că aici ne plasăm, din păcate.”

În opinia fostului șef al statului, riscul poate fi prevenit, dar doar printr-o „bătălie politică” reală, prin implicarea directă a politicienilor în teritoriu, și nu prin simpla participare la emisiuni televizate sau prin transmiterea de mesaje pe platformele online, care, deși vizibile, nu sunt suficiente pentru a câștiga încrederea și sprijinul electoratului. Băsescu a explicat că succesul electoral nu poate fi obținut doar prin mijloace media, fie ele tradiționale sau digitale, ci necesită contact direct și constant cu cetățenii.

Deși această abordare poate părea depășită în era Internetului și a rețelelor sociale, fostul președinte a subliniat că rămâne una dintre cele mai eficiente metode de mobilizare a electoratului. El a amintit că aceasta a fost strategia campaniilor politice din anii 1990, când dialogul direct cu oamenii, vizitele în comunități și discuțiile „din poartă în poartă” erau principalele instrumente de convingere. Băsescu a atras atenția că, deși tehnologia oferă noi posibilități, acestea nu înlocuiesc contactul uman real și că politicienii trebuie să înceapă să aplice această metodă încă de pe acum, nu doar în perioada apropiată alegerilor parlamentare.

„A fost modul în care noi am făcut campaniile în anii 1990, dar se pare că acum, cu mijloacele Internetului, nu reușim să câștigăm. Și atunci soluția este să ne ducem să vorbim din poartă în poartă, nu să așteptăm până în 2008, când vor fi alegerile – să o facem de pe acum.”

Fostul președinte a criticat dur partidele politice pentru că, în opinia sa, își pun adesea interesele de partid mai presus de interesul național. El a explicat că România are nevoie de o guvernare eficientă, capabilă să adopte măsuri cu un impact rapid și care să își încheie perioada de aplicare cât mai curând, astfel încât efectele lor să fie suportabile pentru cetățeni.

Băsescu consideră că actuala coaliție guvernamentală prioritizează propriile socoteli și calcule politice, ignorând nevoile reale ale țării și întârziind implementarea unor soluții importante pentru dezvoltarea și stabilitatea României.