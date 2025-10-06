În cadrul emisiunii „Caren Miosga Talk”, difuzată de postul public ARD, cancelarul Friedrich Merz a declarat că armata germană are nevoie de 80.000 de noi recruți pentru a-și îndeplini angajamentele internaționale. El a precizat că actualul sistem, bazat exclusiv pe voluntariat, nu mai poate asigura forța umană necesară.

„Bănuiesc că nu va rămâne voluntar”, a spus Merz, sugerând că Germania trebuie să revină la un sistem obligatoriu.

Potrivit datelor prezentate, Bundeswehr are nevoie de un efectiv total de aproximativ 260.000 de soldați activi, în timp ce numărul actual este cu aproape o treime mai mic.

Lipsa de personal afectează capacitatea armatei de a răspunde rapid cerințelor NATO și de a participa la misiuni comune. Situația este considerată critică în contextul tensiunilor crescute la granițele Europei, iar autoritățile germane avertizează că fără o reformă majoră, obiectivele de apărare nu vor putea fi atinse.

Planul prezentat de cancelarul Merz propune un „an universal de serviciu social”, obligatoriu pentru toți tinerii germani, indiferent de sex. Acesta ar include atât pregătirea militară, cât și posibilitatea de a activa în domenii civile – precum sănătatea, educația sau protecția socială.

Pentru implementarea acestei măsuri ar fi necesară o modificare a Constituției, întrucât legea actuală nu permite înrolarea femeilor în serviciul militar obligatoriu.

„Trebuie să avem un sistem care să implice întreaga generație tânără în viața publică, fie în armată, fie în sectorul social sau în instituțiile civile”, a explicat Merz.

Cancelarul consideră că un astfel de model ar consolida „responsabilitatea socială și coeziunea între cetățeni”, oferind tinerilor ocazia de a contribui activ la binele comun. Măsura ar avea, potrivit susținătorilor, și un rol educativ, prin stimularea implicării civice și a solidarității între generații.

Anunțul făcut de cancelarul Merz a reaprins dezbaterile din interiorul coaliției de guvernare. Ministrul apărării, Boris Pistorius (SPD), susține în continuare o variantă bazată pe voluntariat, combinată cu stimulente financiare și programe de formare profesională.

Modelul propus de social-democrați urmărește atragerea tinerilor prin beneficii salariale și oportunități de carieră, fără a impune obligativitatea. În schimb, Merz afirmă că această formulă și-a atins limitele.

„Dacă vrem o armată funcțională și o societate responsabilă, nu ne mai putem baza doar pe voluntariat”, a spus el în cadrul aceleiași emisiuni.

Reacțiile din spațiul public au fost împărțite. O parte dintre cetățeni și organizații civice susțin ideea reintroducerii serviciului obligatoriu, considerând că ar întări disciplina și spiritul comunitar. Criticii avertizează însă că o astfel de măsură ar ridica probleme legate de drepturile individuale și ar implica costuri administrative considerabile pentru stat.

Partidul Uniunii Creștin-Democrate (CDU/CSU), condus de Merz, promovează de mai multe luni ideea reintroducerii unei forme de serviciu obligatoriu. În opinia formațiunii, Germania trebuie să-și asume un rol mai activ în apărarea colectivă europeană și să-și consolideze capacitatea militară internă.

Subiectul urmează să fie discutat miercuri, în cadrul summitului coaliției, iar surse politice de la Berlin au avertizat că pozițiile divergente dintre CDU/CSU și SPD ar putea conduce la o confruntare politică de durată.

Dezbaterea din Bundestag, programată pentru săptămâna viitoare, va reprezenta un moment decisiv. Parlamentarii vor analiza detaliile legii privind serviciul militar și impactul bugetar al reformei, după ce discuțiile au fost amânate în septembrie.

Tendința de reintroducere a serviciului militar obligatoriu nu este specifică doar Germaniei. Mai multe state europene, printre care Danemarca, au reluat această practică în ultimii ani, în contextul tensiunilor geopolitice și al presiunii crescânde asupra NATO de a-și consolida apărarea.

În Germania, serviciul militar obligatoriu a fost suspendat în 2011, după aproape șase decenii de aplicare. Reluarea acestuia ar marca o schimbare profundă în politica de securitate și ar reflecta preocupările legate de amenințările externe și de capacitatea Europei de a-și proteja frontierele.

Pentru Merz, obiectivul nu este doar întărirea armatei, ci și revitalizarea spiritului civic.

„Este o responsabilitate comună. Nu doar a armatei, ci a întregii societăți germane”, a subliniat cancelarul.